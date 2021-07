Lassan

Ärger ist „sauer“, das weiß jedes Kind. Enttäuschungen sind „bitter“. Aber zu Hause? Gibt es da auch einen Geschmack für?

Ein noch warmes Brötchen, wo die Butter drauf schmilzt. Eine Tomatenstulle mit Zwiebeln. Bratensoße, wie nur Mama sie machen kann. Oder Gartengemüse zum Überfüllen. Und Opas Kochfisch mit Butter und Zitrone. Mmh! Die Liste könnte noch länger sein. Die Liste der Dinge, die für mich nach zu Hause schmecken.

Wonach schmeckt Urlaub?

Jede und jeder hat eine eigene Liste mit unterschiedlichen Sachen. Beim einen kann das Zuhause süßlich schmecken und bei der anderen salzig. Auch beim Thema Urlaub, zum Beispiel. Ist der Geschmack von Urlaub eher der von Fischbrötchen oder Lángos, Cappuccino oder Caipirinha? Vielleicht Curry oder Wassermelone?

Alle kennen es wohl, dass an manchem Geschmack, dass an manchem Essen „mehr“ dran hängt. Mehr als nur die Materie, die Zutaten, die vermischt wurden. Wir verbinden eben beispielsweise mit dem Urlaubsgeschmack bestimmte Erinnerungen, Stimmungen, Eindrücke. Und die können wieder hochkommen, wenn wir außerhalb des Urlaubs in ein Fischbrötchen beißen oder in eine Wassermelone.

Marcel stippt ein französisches Küchlein in Tee und ist plötzlich wie zurückversetzt. Das vollgesogene Gebäck weckt in ihm ein kindliches Glücksgefühl, bringt für ihn eine „verlorene Zeit“ wieder, wie er sie nennt. Wie eine Zeitmaschine. Er beißt hinein und längst vergangene Erlebnisse und Empfindungen sind wieder da.

Erinnerungen beim Abendmahl

So ähnlich geht es manchen Menschen mit dem Abendmahl. In Brot und Wein, das sie miteinander teilen und genießen, kommen Erinnerungen hoch. Von Gottesbegegnungen und Heil-Sein. Sogar sehr alte Erinnerungen, die ihnen nur von anderen und wieder anderen erzählt wurden. Die schon Aberhunderte von Jahren erzählt werden. Erinnerungen an einen, der sein Leben gibt für seine Freunde und Freundinnen. So groß ist seine Liebe für sie.

Im Abendmahl kommt all das wieder hoch. Nicht nur die Erinnerung. Wenn Abendmahl gefeiert wird, so hat Jesus es gesagt, dann ist er selbst da mit all seiner Zugewandtheit. Dann wird etwas, das eigentlich schon vergangen ist, gegenwärtig.

Als wenn das nicht schon genug wäre, ist die Zukunft im Abendmahl auch schon drin. Wie als wenn in einem Curry alles zukünftige Urlaubsglück vorweggenommen wäre. So ist alle zukünftige Seligkeit mit da. Das Glücksgefühl, dass da jemand ist, der und die dich sieht, immer zu dir gestanden hat und noch steht und weiter zu dir stehen wird.

Ein Moment des angekommen Seins, der Gemeinschaft, der Zuversicht. Zu Hause eben.

Von Anne Plagens