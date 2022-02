Wort zum Sonntag aus Zinnowitz: Ihre Goldmedaille in der Fastenzeit

Zinnowitz

Haben Sie in den letzten Tagen auch die Winter-Olympiade in Peking verfolgt? Da kann man mit fiebern beim Kampf um Gold, Silber und Bronze. Letztlich kann nur einer gewinnen. Die Sportlerinnen geben alles, um sich den Siegespreis abzuholen. Am Ende zählen aber nur die Medaillen. Schon von einer Viertplazierten spricht man nicht mehr. Es muss schon eine Medaille her! Für diese Medaille tun die Sportlerinnen und Sportler alles. Sie üben Verzicht und bereiten sich intensiv auf das Großereignis vor und setzen alles auf eine Karte. Manchmal hängt dann alles an einem Lauf. Es gibt nur eine Chance.

Genau das beschreibt auch schon der Apostel Paulus im Brief an die Korinther, einem der Bibeltexte, für diesen Sonntag: „Im Stadion laufen zwar alle Läufer um die Wette, aber nur einer gewinnt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt! Alle Wettkämpfer üben in jeder Hinsicht Verzicht. Sie tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen.“ (1. Korinther 9,24+25)

Mit diesem Sonntag stehen wir in der sogenannten Vorfastenzeit. Die Sonntage vor der Passionszeit, die uns dann auf dem Weg Jesu an Kreuz begleiten sollen. Fasten hat ja auch etwas mit Verzicht und Konzentration zu tun. Da die Fastenzeit erst am Aschermittwoch beginnt – da haben wir noch gut drei Wochen – bleibt uns die Zeit darüber nachzudenken, was wir vielleicht einmal verändern wollen, um ein von uns gestecktes Ziel zu erreichen.

Ihr Ziel, auf etwas zu verzichten?

Paulus vergleicht das Fokussieren des Sportlers auf den Sieg mit dem Leben als Christ. Er ist bereit zum Verzicht für das Wesentliche. Bei ihm geht es darum, sich auf die richtige Predigt zu konzentrieren. Für die Sportler bei Olympia sind es die Medaillen. Und für Sie? Was könnte Ihr Ziel sein, für dass es sich lohnt auf etwas zu verzichten und alles einzusetzen. Es müssen nicht unbedingt sportliche Höchstleistungen sein, die Sie hier in den Blick nehmen. Vielleicht ist es mehr Zeit für die Familie zu haben. Sich einmal wieder alten Freuden widmen. Oder sich bewusster zu ernähren oder weniger Müll zu produzieren. Sie tun etwas für sich und die Welt, in der sie leben.

Am Ende bekommen Sie dann vermutlich keine Goldmedaille. Aber vielleicht haben Sie ein gutes Gefühl, weil sie den Mut hatten, ihr Leben ein kleines bisschen zu verändern, etwas für das Gemeinwohl zu tun, die Welt vielleicht ein kleines Stück verändert und so ihr Ziel erreicht haben.

Vielleicht lassen Sie sich einladen, und suchen sich ein Ziel für die Fastenzeit vom Aschermittwoch bis Ostern, drei Wochen haben Sie noch Zeit darüber nachzudenken. Ich bin gespannt auf Ihre Goldmedaille.

Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge für Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

Von Cord Bollenbach