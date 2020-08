Benz

„Dafür bist du noch zu jung!“ damit verbietet man Kindern Filme, Aktivitäten und anderes. „Du bist noch zu jung, du kannst das nicht einschätzen!“ so werden Diskussionen abgewiegelt. „Früher war sowieso alles anders!“ so umgeht man Ratschläge älterer Menschen. „Musst du in deinem Alter das noch tun?“ bremst höher betagte Generationen aus. Welches Alter ist das richtige?

Ich weiß von einer Figur, die von sich behauptet: „Ich bin ein Mann in meinen besten Jahren.“ Karlsson vom Dach, erfunden von Astrid Lindgren. In diesem Moment habe ich genau das richtige Alter, das zu tun, was ich für richtig halte und frei (und frech) lebt er jeden Tag seines Lebens. Ob es diese Figuren, die sich genau richtig fühlen, tatsächlich nur in Büchern gibt? Und wir uns eher zu jung, zu alt, zu klein, zu arm, zu abhängig … fühlen?

Anzeige

„Zu jung“ sagt auch ein Prophet aus dem Alten Testament als Gott ihm einen – zugegebenermaßen nicht leichten – Auftrag geben will. Sein Name ist Jeremia. Wie alt er tatsächlich in diesem Moment war, lässt sich nicht feststellen, es liegt gut 2600 Jahre zurück.

Weitere OZ+ Artikel

Sein Gefühl sagt ihm „Ich bin zu jung.“ Oder ist es eine Gefühlslage, die ihm seine Zeitgenossen vermittelt haben? In früheren Zeiten soll bei Männern mehr oder weniger die Länge des Bartes ausschlaggebend gewesen sein, ob seine Meinung zu den wichtigen gehörte oder nicht. Einem Jüngling mit glattem Gesicht wurde nicht die Anerkennung zuteil wie einem langbärtigen Herrn. Die Kunst nutzt dieses Stilmittel seit langem.

Ob Jeremia einen Bart trug, also mit Anerkennung rechnen konnte? Für Gott ist die Antwort belanglos. Er lässt ihn sinngemäß wissen: „Du lebst in deiner Zeit. Du hast jetzt ein bestimmtes Alter. Ich bitte dich dringend: Rede jetzt von dem, was der Gerechtigkeit für alle Völker dient. Rede, damit sich das Böse nicht ausbreitet. Scheue dich nicht, zu allen zu sprechen; zu Königen und Krämern, zu Mächtigen und Müden.“ Und Gott ergänzt tröstlich und hilfreich: „Fürchte dich nicht! Ich steh dir bei.“

Uns geht es wie Jeremia: In unserem jetzigen Alter müssen wir diese Zeit mit all ihren Herausforderungen bestehen. Jünger oder älter zu sein, kann man sich zwar wünschen, aber praktisch ist es unmöglich. Natürlich ist es wichtig, dass die Belastungen, die zurzeit das Corona-Virus mit sich bringt, so verteilt werden, dass keine Altersgruppe darunter zusammenbricht. Aber aus unserer (Alters-)Haut kommen wir nicht raus. Lassen wir uns doch wie Jeremia von Gott zusagen: „Fürchte Dich nicht, ich steh Dir bei, in Deinem jetzigen Alter.“

Von Annegret Möller-Titel