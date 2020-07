Wort zum Sonntag von Lassaner Pastorin Anne Plagens: In einer WG mit Gott

Lassan

Ich lebe in einer WG mit Gott. Klingt merkwürdig. Ist es auch. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott ist weg, ausgegangen oder so. Zum Markt oder zum Wasser. Aber eigentlich ist Gott immer da.

Natürlich gibt es Gemeinschaftsbereiche und getrennte Zimmer. Bei mir gibt es Ecken und Schachteln, die ich Gott nicht zeigen will. Und es gibt Sachen von Gott, die traue ich mich nicht anzurühren. Vieles verstehe ich auch nicht, obwohl ich immer wieder nachfrage.

„Unser Verhältnis ist gut“

Aber unser Verhältnis ist gut. Wir haben die gleichen Rechte und Pflichten. Das ist total verrückt. Allerdings gehen wir damit sehr unterschiedlich um. Es kommt schon mal vor, dass ich mich ehrfürchtig vor Gott verbeuge. Es gibt Situationen, in denen ich jammernd vor Gottes Tür lungere oder schimpfend herumpoltere.

Manchmal vergesse ich Gott auch. Und plötzlich taucht Gott wieder auf, direkt vor meiner Nase, wie ein Eisvogel oder ein Geistesblitz. Meistens schweigen wir zusammen. Mit Gott kann man gut schweigen.

„Fühle mich bei Gott nicht fremd“

Das Besondere ist, dass ich mich bei Gott nicht fremd fühlen muss. Ich bin nicht nur Gast ab und zu. Zum Beispiel sonntags in einer Kirche, in der man gerade sitzen muss und in der es schlimmstenfalls muffig riecht. Nein. Gäste werden zwar bewirtet und umsorgt. Doch dann gehen sie wieder, und die Gastgebenden haben ihre Ruhe und den eigenen Rhythmus zurück.

Gästen sagt man immer, dass sie sich wie zuhause fühlen sollen. Aber das tut man als Gast nicht. Irgendwo zu Gast sein ist was Anderes, als zuhause zu sein. Mag sein, in gewisser Weise ist Gast zu sein schöner. Aber nur in gewisser Weise. Ich will nicht immer nur Gast sein.

„Gott weiß, wie ich ticke“

Mit Gott kann ich ganz normal sein. Egal, ob Alltag oder Feiertag. Ob ich fröhlich bin oder matt. Für Gott ist das in Ordnung. Gott weiß, wie ich ticke. Gott weiß sowieso alles. Mindestens in Gedanken kommt Gott immer mit mir mit. So müssen wir dann auch nicht alles nochmal besprechen abends. Geduldig und mitfühlend zuhören kann Gott trotzdem, wenn ich es brauche.

Klingt himmlisch. Ist es auch. Ich glaube, jede und jeder lebt mit Gott in einer WG. Unabhängig davon, ob man es merkt. Gott selbst hat das möglich gemacht. Hat durch Jesus von Nazareth aller Welt die Tür geöffnet: Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. (Wochenspruch für den 7. Sonntag nach Trinitatis aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus Kapitel 2, Vers 19)

Von Anne Plagens