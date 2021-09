Wort zum Sonntag von Sylvia Leischnig: Recht und Gerechtigkeit

Ahlbeck

Es ist noch einmal ein schöner, warmer Sommertag. Vor dem stahlblauen Himmel rauschen die Blätter der Bäume, die sich sanft im Wind wiegen. Die Sonne steht hoch. Aus einiger Entfernung hört man Kinderstimmen vom Schulhof: „Das ist aber ungerecht!“ Was genau – wollte ich wissen. Einige der Mädchen waren gerade im Spiel bei schönstem Wetter und mussten zurück ins Schulgebäude zu einer AG, die sie sonst sehr gerne besuchten. Im Klassenraum angekommen, hörte ich vor der Tür ein anderes Mädchen sagen: „Das ist aber ungerecht.“ Sie darf wiederum nicht an der AG teilnehmen und soll gleich nach dem Unterricht nach Hause kommen.

Solche Beispiele kennen wir. Wie oft finden wir in unserem Leben etwas ungerecht. Machen wir uns damit nicht selbst unglücklich? Betrachten wir die andere Seite der Medaille. Versuchen wir, die schönen Sachen nicht aus dem Blick zu verlieren. Versuchen wir es mit Gerechtigkeit uns selbst gegenüber. Gewähren wir uns selbst unser Recht auf der Basis eines guten menschlichen Verhaltens. So sind wir unseres eigenen Glückes Schmied.

In einem Psalm, also in einem sehr alten Lied der Bibel, wurde geschrieben: „Die Gerechten freuen sich.“ (Ps. 68) Wenn wir gerecht sind und Gerechtigkeit erfahren, fühlen wir uns gut. Wir interagieren innerhalb unserer familiären, freundschaftlichen und beruflichen Beziehungen mit Gerechtigkeit und fühlen innerhalb dieser Gerechtigkeit eine Übereinstimmung zum Gegenüber. Tatsache ist, dass trotz solcher gut gefühlten Momente jeder seine eigene Gerechtigkeit lebt und diese ihm auch zusteht. Das birgt natürlich auch Missverständnisse. Jeder formt aus seiner eigenen Lebenserfahrung seine eigene Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit.

Manchmal gibt es Augenblicke, da ist es nicht möglich zu sagen: „Du hast recht – oder: Der andere hat recht.“ Dann stehen beide Aussagen oder Handlungen nebeneinander, ohne dass man sie als besser oder schlechter bewerten kann.

Manchmal ist es jedoch offensichtlich, dass eine Ungerechtigkeit vorherrscht. Mahatma Gandhi begegnet dem mit folgenden Zeilen: „Wenn du im Recht bist, kannst du es dir leisten, die Ruhe zu bewahren, und wenn du im Unrecht bist, kannst du es dir nicht leisten, sie zu verlieren.“

Lassen sie uns also achtsam miteinander umgehen und immer wieder neu das Empfinden für Recht und Gerechtigkeit in unserem Innern den Mitmenschen oder den Umständen gegenüber prüfen. Beharren wir nicht hin und wieder ganz unnötig auf unser Recht? Fühlen wir uns dabei wirklich gut? Und birgt manch eine vermeintliche Ungerechtigkeit nicht auch eine Chance für eine Neuentwicklung?

Vielleicht liegt hinter so mancher Ungerechtigkeit auch ein versteckter Segen – eben die andere Seite der Medaille. Ich wünsche uns allen, dass wir viele gute gemeinsame Momente der Gerechtigkeit erleben und in hoher Übereinstimmung in Recht und Frieden miteinander umgehen.

Von Sylvia Leischnig