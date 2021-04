Zinnowitz

Am Sonntag ist Ostern, ein fröhliches Frühlingsfest. Es erfreut uns nach dem langen Winter mit viel Farbe, vor allem mit dem Gelb und Grün der Osterglocken, mit bunten Ostereiern und mit dem neu erwachenden Leben in der Natur.

Wir Christenmenschen feiern zu Ostern die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Die Bibel erzählt uns von Frauen, die am „Oster“morgen zum Grab von Jesus unterwegs waren, um den Totgeglaubten zu salben, und ihn dort als den Lebendigen erfahren haben.

Vorausgegangen waren drei Tage zuvor seine Gefangennahme durch Soldaten, seine Verurteilung durch die jüdische Elite und die Kreuzigung durch die Römer, alles aus scheinheiligen Motiven heraus, denn Jesus hatte sich nicht schuldig gemacht. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr unwahrscheinlich. Einen unfairen Prozess kann man sich vorstellen, aber dass einer vom Tod aufersteht? Unmöglich! Das können viele Menschen heute nicht mehr glauben.

Auferstehung mitten im Leben

Ich finde es trotzdem richtig gut, dass es diese Geschichte in der Bibel gibt. Zum einen erzählt sie uns etwas darüber, wie es in der Welt zugeht. Menschen, die wie Jesus friedliebend und gewaltfrei leben, haben es schwer. Sie werden getötet. Die positive Energie, die sie ausstrahlen, ist für viele, die Schlimmes in ihrem Leben erlebt haben, nicht auszuhalten. Ich erinnere an Martin Luther King, Mahatma Gandhi und Yitzhak Rabin. Viele „normale“ Menschen haben Vergleichbares erlebt und erleben es heute noch. Es muss auch nicht immer der physische Tod sein. Auch Mobbing, Neid und Hass können töten.

Zum anderen bekommen wir durch diese Geschichte eine Ahnung davon, dass es eine Auferstehung auch mitten im Leben geben kann.

Es gibt Menschen, die haben Traumatisches erlebt, z. B. in ihrer Kindheit oder Jugend. Manche sind dann ihr ganzes Leben lang belastet. Andere ahnen, dass das Leben leichter werden kann und nehmen die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch. Das Entscheidende dabei ist, ob sie es lernen, das „Kreuz ihres Lebens auf sich zu nehmen“.

Dann können mit begleitender Unterstützung die schlimmen Erlebnisse in der Tiefe bearbeitet werden und neues Leben ist möglich, sozusagen die Auferstehung mitten im Leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat das Kreuz auf sich genommen. Er hatte es nicht nötig, sich selbst darzustellen oder anderen die Schuld zuzuschieben. Er lebte die Auferstehung so, dass Menschen in seiner Nähe aufrecht gehen konnten und sich ihrer Würde bewusst wurden. Auferstehung – das ist ein Augenblick des Glücks, in dem der Himmel sich öffnet, während wir noch auf der Erde stehen.

Von Christa HeinkePfarrerin Kirchgemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz