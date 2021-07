Wrackfund vor Polen: Liegt das Bernsteinzimmer auf dem Grund der Ostsee?

Gdynia/Stolpmünde

Befindet sich das legendäre Bernsteinzimmer an Bord des Wracks der „Karlsruhe“? Diese Frage beschäftigt die polnischen Behörden. Grund: Im Herbst vergangenen Jahres hatten polnische Taucher in der Ostsee, in 88 Metern Tiefe, das Wrack des im April 1945 gesunkenen Frachters „Karlsruhe“ entdeckt. An Bord sowie um das Schiffswrack herum lag noch immer die in Kisten verpackte und bislang unbekannte Ladung.

Im August sollen weitere Tauchgänge starten

Die Indizien sprechen dafür, dass es sich dabei entweder um das komplette oder zumindest einen Teil des Bernsteinzimmers handeln könnte. Gewissheit soll eine weitere Tauchexpedition unter Aufsicht der polnischen Behörden bringen. Wann genau die sein wird, sagen die Verantwortlichen nicht. Nur so viel ist bislang bekannt: Der nächste Tauchgang soll im August starten.

Mit weiteren Informationen halten sich die polnischen Behörden zurück. Es sollen keine Schatzsucher angelockt werden, so die Argumentation. Auch über die genaue Position der „Karlsruhe“ schweigen sich Behörden und Beteiligte aus.

Kaum offizielle Informationen

Einen vagen Hinweis gibt es auf dem Portal www.schiffswrackliste.de, das der Hobbyhistoriker und Schiffsliebhaber Kurt Hoffmann aus Neuwied betreibt. Seit dem Jahr 2001 trägt er alle Informationen über die von 1939 bis 1945 gesunkenen Zivil- und Militärschiffe zusammen. Laut Hoffmanns Liste liegt die „Karlsruhe“ auf der Position 55 Grad 20 Minuten Nord und 17 Grad 40 Minuten Ost.

Auf und in der Umgebung der „Karlsruhe“ entdeckten die Baltictech-Taucher Teile der Ladung. Quelle: privat

Schiff eingebunden in „Operation Hannibal“

Das Schiff war eingebunden in die „Operation Hannibal“, der Evakuierung von Zivilisten aus den ehemals deutschen Ostgebieten über die Ostsee. In diesem Rahmen wurden bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs rund zwei Millionen Menschen nach Westen gebracht. Laut den vorliegenden Quellen hatte die „Karlsruhe“ am 11. April 1945 exakt 1083 Flüchtlinge sowie etwa 360 Tonnen Fracht im ostpreußischen Pillau, dem heutigen russischen Baltijsk, übernommen. Von Pillau aus lief das 1905 auf der Bremerhavener Schichau-Seebeck-Werft für die Hapag gebaute Schiff gegen 20 Uhr aus. Ziel: die Halbinsel Hela, heute Hel.

Von sowjetischen Flugzeugen angegriffen

Dort traf die „Karlsruhe“ am 12. April frühmorgens ein und bildete zusammen mit anderen Schiffen einen Konvoi. Dieser lief schon gegen 9 Uhr mit Ziel Kopenhagen, Hauptstadt des damals noch deutsch besetzten Dänemarks, aus. Allerdings konnte der betagte Dampfer die vereinbarte Geschwindigkeit von neun Knoten nicht halten und verlor den Anschluss. Am 13. April 1945 um 9.15 Uhr wurde die „Karlsruhe“ nördlich von Stolpmünde von mehreren sowjetischen Flugzeugen angegriffen und sank nach heutigem Wissensstand nur drei Minuten später. Von den 1083 Flüchtlingen wurden rund 150 gerettet.

Unklarheit bei zweitem Wrack

Das Wrack und die Ladung gerieten in Vergessenheit – bis September vergangenen Jahres. Taucher des Teams „Baltictech“ entdeckten ein Wrack, das sie alsbald als das der „Karlsruhe“ identifizieren konnten. „Wir sind praktisch sicher, dass es sich um die ,Karlsruhe’ handelt“, sagt Baltictech-Chef Tomasz Stachura. Da die Taucher wegen der schwierigen Bedingungen vor Ort im Herbst nicht genug Zeit hatten, schickte Baltictech im Dezember einen Roboter auf den Grund der Ostsee. Dabei entdeckten sie nur rund 550 Meter von der vermeintlichen „Karlsruhe“ entfernt ein zweites Wrack, heißt es auf der Internetseite www.baltictech.com.

Verschollen seit 1944 Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird nach dem berühmten Bernsteinzimmer gesucht. Dieser mit Bernstein-, Gold- und Spiegelelementen verkleidete Prunkraum wurde im Auftrag des preußischen Königs Friedrich I. nach Plänen des barocken Baumeisters Johann Friedrich Eosander geschaffen. Von 1701 bis 1712 befand sich das Bernsteinzimmer im Berliner Schloss. König Friedrich Wilhelm I. tauschte das Zimmer beim russischen Zaren Peter I. gegen groß gewachsene Soldaten für seine „Langen Kerls“ ein. Zarin Elisabeth ließ das Bernsteinzimmer 1741 im St. Petersburger Winterpalais und schließlich 1755 im Katharinenpalast in Zarskoje Selo einbauen, wo es fast 200 Jahre blieb. Beim Überfall auf die Sowjetunion erbeutete die deutsche Wehrmacht das Bernsteinzimmer und ließ es 1941 im Königsberger Schloss einbauen. Als die Rote Armee ab Ende 1944 Königsberg immer näher kam, wurde das Bernsteinzimmer ausgelagert. Seitdem ist es verschollen. Eine Nachbildung gibt es seit dem Jahr 2003 wieder im St. Petersburger Katharinenpalast.

Ein Teil der Ladung habe bereits bei den ersten Tauchgängen identifiziert werden können, teilten Baltictech und das zuständige Seeamt in Gdynia mit. Ob darunter auch das komplette oder Teile des Bernsteinzimmers sind, sollen weitere Tauchgänge zeigen. Dann soll auch geklärt werden, um welches Schiff es sich bei dem zweiten Wrack handelt.

