Wunsch aus Usedom: Wenn wir alle Sorgen so einfach abwerfen könnten!

Usedom

Drei Bilder gehen mir durch den Kopf: Wenn wir alle Sorgen so einfach abwerfen könnten! Ins Meer vielleicht – dann würde es überfließen. Auf die Erde – der entstandene Berg wäre eine neue Attraktion für Extrembergsteiger. In die Luft – wir würden die Sonne wohl nicht mehr sehen.

Sich sorgen, kann einem schon das Leben vermiesen. Wer sich zu viel sorgt, wird krank oder macht andere krank. Wir sorgen uns um die Kinder, die Schulen, die Zukunft, den Arbeitsplatz, um die eigene Gesundheit und die ärztliche Versorgung. Die Strukturen werden immer löchriger, unüberschaubar für den Einzelnen und die Wege immer weiter. Und dann die Politik, die Wahlen stehen vor der Tür. Wo mache ich mein Kreuz? Wie wird es weitergehen?

Wo erkenne ich, was meine Aufgabe ist?

Mich treibt die Sorge um angesichts vieler Menschen, die ihre Ängste und Sorgen auf all das projizieren, was ihnen fremd und unbekannt ist, die anonym im Internet hetzen und auch vor Gewalttaten nicht zurückschrecken. Es gibt Eltern, die sorgen sich so sehr um ihre Kinder, dass denen keine Luft mehr zum Leben bleibt. Es gibt Kinder, die pflegen ihre Eltern in einer Form der Fürsorge, die sie erdrückt. Aber woher nehme ich Maß und Ziel, woher die Kraft, den Schulweg meines Kindes, den Krebs der Mutter in Gottes Hand zulegen? Und wo erkenne ich, was meine Aufgabe ist?

Das Sorgen gehört wohl zu uns Menschen. Wir müssen auch sorgen, aber wofür und warum, das ist die Frage. Jesus sagt: „Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?“ Ein scheinbar leichter Satz.

Das Gute nicht aus dem Blick verlieren

Für viele in den vergangenen 20 Monaten vielleicht ein Provokation. Der Verzicht hat in dieser Zeit vieles ans Licht gebracht: Positives und Negatives. Ein Mittel gegen die Sorge kann sein, das Gute im Leben nicht aus dem Blick zu verlieren und dafür dankbar zu sein. Wir brauchen eine gesunde Vorsorge, die die wichtigen Dinge für die Zukunft im Blick hat.

Über der kommenden Woche steht ein Mut machender Satz: „All eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ Wir brauchen nicht alles allein tragen. Kurz innehalten und sich auf Gott zu besinnen, das ist jeden Tag wichtig. Es gibt einen Ort für unsere Sorgen. Dort können wir sie aussprechen und abladen. Gott nimmt uns nicht alles ab, aber er trägt mit an der Last. Wie bei einem Hubwagen: die beladene Palette bleibt schwer, aber für mich fühlt sie sich leicht an. Gott sei Dank brauchen die Bilder vom Anfang nicht wahr werden.

Christoph Tiede, Pastor in Usedom

