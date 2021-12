Wunschzettel-Aktion: 200 Päckchen für betreute Kinder 

Über 200 Päckchen für ihre Wunschzettel-Aktion – Katja und Ben Arnold (Onkel Ben’s) sind überglücklich. Vor wenigen Tagen wurden die Geschenke an die Kinder in besonderen Lebenslagen aus Wolgast und der Insel Usedom mit einem beleuchteten und mit Weihnachtshelfern besetzen Bus der Usedomer Bäderbahn übergeben. Leuchtende Kinderaugen erwarteten bereits die Weihnachtsfrau und ihre Wichtel. Einige Kinder hatten ein Gedicht vorbereitet.

Die Weihnachtsfrau im schicken Outfit verteilte die Geschenke. Quelle: privat

Auf Grund der aktuellen Corona-Situation erfolgte die Übergabe im Außenbereich symbolisch an eine kleine Kindergruppe. Aber ein Weihnachtslied und Wunderkerzen sorgten für ganz zauberhafte Momente. Weil Feierlichkeiten in großer Runde auch in diesem Jahr nicht stattfinden können, wurden alle Päckchen im Gemeinschaftsraum des CJD in Zinnowitz verstaut. In den kommenden Tagen erhält jedes Kind seine Weihnachtsüberraschung.

„Wir sind auch in diesem Jahr sehr dankbar für die große Hilfsbereitschaft der Menschen, ihr großes Engagement und die Herzlichkeit“, sagen die Arnolds. Alle Geschenke wurden liebevoll verpackt und oft mit einer persönlichen Grußbotschaft und Weihnachtsleckereien versehen. „Wir sind sicher, dass allen Kindern eine große Freude bereitet wurde“, meinen Katja und Ben Arnold.

Von Cornelia Meerkatz