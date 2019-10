Insel Usedom

XXL-Feuerwerk im 10-Minuten-Takt: Hunderte Gäste erlebten zum Abschluss des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober in zehn großen Seebädern entlang der Usedomer Küste ein wunderbares Feuerwerk. Los ging es um 19.30 Uhr in Karlshagen, es folgten Trassenheide und Zinnowitz, Zempin und Koserow, Kölpinsee (Loddin), Ückeritz und Bansin sowie Heringsdorf und Ahlbeck. Schauen Sie selbst, wie toll es in Zinnowitz aussah. Hinterher wurde vielerorts noch gefeiert.

Von Cornelia Meerkatz