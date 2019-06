Zinnowitz.

Ein Team des ZDF hat am Montag in Anklam und Zinnowitz einen Beitrag für das ZDF-Morgenmagazin über die Vorpommersche Landesbühne und ihren neuen Intendanten Martin Schneider gedreht. Schneider gilt als jüngster Theaterleiter Deutschlands.

Aktuelle Theaterprojekte vorgestellt

Er stellte dem ZDF-Redaktionsleiter für Tagesmagazine Andreas Wunn die aktuellen Theater-Projekte der Landesbühne, die zur Zeit in Zinnowitz geprobt werden, vor. Der Redaktionsleiter war von der Vielfalt der Projekte offensichtlich beeindruckt. Immerhin probten die Teams der Vineta-Festpiele, der Wolgaster Schlossgarten-Festspiele, des Barther Theater-Gartens und die Schauspieler der Produktion „Was ihr wollt“ auf der Vineta-Bühne und in den Räumen der Theaterakademie Vorpommern.

„Moma vor Ort“ aus Anklam

Der Beitrag wird innerhalb der Sendung „Moma vor Ort“ in Anklam am 7. Juni ausgestrahlt. Martin Schneider wird in dieser Sendung einer der Live-Gesprächspartner von Andreas Wunn sein. Die Sendung steht unter dem Thema „Landlust statt Landfrust“ und wird zwischen 6 und 9 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Lesen Sie auch „Martin Schneider übernimmt das Ruder an der Vorpommerschen Landesbühne“

Martina Krüger