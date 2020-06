Zarnewitzer Melkzentrum: Erkennungsringe für Dohlen und Turmfalken

Zarnitz/Schalense

Die Mitstreiter der Jagen am Peenestrom GbR setzen sich aktiv für den Umweltschutz in der Peenestromregion ein. Auch in diesem Jahr organisierte Mitarbeiter René Würfel eine Vogelberingungsaktion.

Auch elf junge Turmfalken erhielten einen Ring. Im Bild René Würfel von der Jagen am Peenestrom GbR mit einem der kleinen Greifvögel. Quelle: privat

Anzeige

In den Nisthilfen auf dem Gelände des Melkzentrums der Peeneland Agrar GmbH in Zarnitz sind in diesem Frühjahr Dohlen und Turmfalken geschlüpft, die jetzt allesamt fachgerecht beringt wurden. Hierzu war im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV mit Sitz in Güstrow der Greifswalder Biologe Simon Piro eigens nach Zarnitz gekommen. „Erstmals wurden farbige Ringe verwendet. Diese sind besser abzulesen, so dass die Wiederfindequote deutlich höher ist als bei den einfarbigen Ringen“, berichtet Würfel.

Weitere OZ+ Artikel

Individuelle Nummern und Buchstaben

Der Greifswalder Biologe Simon Piro bei der Beringung einer Dohle, die in einem Nistkasten auf dem Peeneland-Gelände in Zarnitz das Licht der Welt erblickt hat. Quelle: privat

In Zarnitz wurden fünf junge Dohlen und fünf Turmfalken-Babys entsprechend markiert. In Schalense, wo sich an einem Gebäude von Peeneland ebenfalls eine Nisthilfe befindet, wurden weitere sechs Turmfalken mit einem Ring versehen, die jeweils mit individuellen Nummern und Buchstaben bedruckt sind.

Vor nunmehr fünf Jahren hat René Würfel an verschiedenen Gebäuden auf den Peeneland-Stützpunkten in Buggenhagen, Buggow, Schalense und Zarnitz Nistkästen angebracht, die seitdem alljährlich hauptsächlich von Turmfalken erfolgreich angenommen werden. Durch die Jagen am Peenestrom GbR wird eine Fläche von etwa 4500 Hektar auf dem Festlandgürtel parallel zum Peenestrom jagdlich betreut.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch:

Von Tom Schröter