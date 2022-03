Zecherin

Eine gute Nachricht für die Insulaner und ihre Gäste: Die baulichen Untersuchungen an der Zecheriner Brücke konnten am Donnerstag vorzeitig abgeschlossen werden. Die halbseitige Verkehrsführung in diesem Bereich der Bundesstraße 110 soll ab Freitag wieder aufgehoben werden. Ursprünglich sollten die am 28. März begonnenen Arbeiten bis Donnerstag kommender Woche andauern.

Bauuntersuchungen früher beendet als gedacht

Ausschlaggebend für den zügigen Fortschritt der Maßnahmen waren laut Auskunft des federführenden Landesamtes für Straßenbau und Verkehr MV in Rostock „die hervorragenden Wetterbedingungen und das perfekte Zusammenspiel aller Beteiligten“. Die Brückenuntersuchung war erforderlich, um zu klären, wie auf aktuelle und zukünftige Schäden an der Brückenklappe reagiert werden kann. Aufgrund des hohen Alters kommen nicht alle modernen Verfahren für eine Instandsetzung der Klappe in Betracht, teilte die Behörde mit.

Mit einem Brückenuntersichtgerät wurden an den vergangenen Tagen Materialprüfungen und eine Begutachtung der Brückenklappe vorgenommen. Da die Spezialtechnik auf einer der beiden Fahrbahnen stehen musste, war die zeitweise halbseitige Sperrung der Bundesstraße erforderlich. Schiffspassagen wurden weiter zu den bekannten Brückenöffnungszeiten ermöglicht.

Von Tom Schröter