In der Schulstraße in Neppermin auf der Insel Usedom kam es Mittwochvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilt, steht der Verdacht im Raum, dass sich in dem Haus Rauschgift befindet. Die Beamten stellten diverse Gegenstände fest. Im Laufe des Tages soll es weitere Erkenntnisse zu dem Einsatz geben.