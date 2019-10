Die Eiserne Hochzeit feiern sie im „Himmel“

Zemitz

Feststimmung herrscht am Mittwoch im Hause Freise in Zemitz. Schon seit mehreren Tagen wird das Jubiläum der Eisernen Hochzeit vorbereitet, wobei Verwandte und Bekannte dem Jubelpaar zur Hand gehen. Ernst (86) und Silvia Freise (83) ist die Aufregung dennoch kaum anzumerken. Das Ehepaar, das vor 65 Jahren am 16. Oktober 1954 im Standesamt in Rankwitz auf Usedom die Ringe tauschte, hat in den vergangenen sechseinhalb Jahrzehnten schon ganz andere Klippen in treuer Zweisamkeit sicher umschifft.

Dennoch: „Die Goldene und auch die Diamantene Hochzeit haben wir beide mit Musik und Tanz gefeiert. Diesmal lassen wir das Jubiläum etwas ruhiger angehen“, verkündet Silvia Freise. „Zum gemeinsamen Mittagessen fahren wir zum ,Himmel’ in Groß Ernsthof und danach geht es mit den Gästen zu uns nach Hause.“ Die Freises wohnen seit 61 Jahren im einstigen Zemitzer Schulhaus und haben auch in dieser Hinsicht einen Rekord aufgestellt: Der Kantor und Lehrer Wilhelm Freude lebte im 1902 errichteten Schulgebäude lediglich 34 Jahre – bis 1936.

„Meine Vorfahren waren allesamt Bauern“

Die Freises sind mit der Region stark verwurzelt und bei vielen bekannt. Ernst Freise, geboren in Kummin im Kreis Cammin, kam Anfang Juli 1945 in einem Flüchtlingstreck nach Usedom. Silvia Freise ist geborene Reetzowerin, verbrachte aber in Nörenberg im Kreis Saatzig ( Pommern) ihre Kindheit und kehrte nach 1945 nach Usedom zurück. „Wir beide entstammen Landarbeiterfamilien, wobei meine Vorfahren seit 300 Jahren allesamt Bauern waren“, berichtet Ernst Freise.

In Suckow im Lieper Winkel, wo ihre Eltern jeweils eine Landwirtschaft gepachtet hatten, kreuzten sich 1953 die Wege von Silvia Meyer und Ernst Freise. Im Suckower Kulturraum frönten beide ihrer Begeisterung fürs Tanzen und schließlich wurden sie ein Paar.

Die beruflichen Laufbahnen brachten es mit sich, dass viele menschliche Kontakte entstanden. Ernst Freise arbeitete als Dorfschullehrer in Ahlbeck, in Liepe und ab 1958 in Zemitz und wurde 1965 Schuldirektor. Ehefrau Silvia zog die vier Kinder groß, kümmerte sich um den Dorfnachwuchs im Zemitzer Erntekindergarten und war bis kurz nach der politischen Wende in der örtlichen Kaufhalle tätig. Bekannt ist Ernst Freise auch als langjähriger Gemeindevertreter und als Vorsteher des Amtes Wolgast-Land von 1992 bis 1999.

„Wir sind froh, dass wir uns haben“

Dankbar ziehen die eisernen Eheleute Bilanz. „Wir sind froh, dass wir uns beide noch heute haben“, sagt Silvia Freise mit Erleichterung in der Stimme. Bis 2018 standen alljährliche gemeinsame Reisen auf der Agenda – so zum Beispiel sind Freises treue Hiddensee-Fans. Wenn die Gesundheit dies zulässt, sollen 2020 wieder die Koffer gepackt werden. Gern geht das Paar in der Pinnowreihe, einer Nebenstraße in Zemitz, bis zum nahen Wald spazieren. „Was in Zemitz fehlt, ist ein kombinierter Geh- und Radweg entlang der Ortsdurchfahrt. Denn: Das Laufen und das Radfahren auf der Straße ist gefährlich“, mahnt Ernst Freise.

Auch die Leidenschaft fürs Lesen verbindet die Freises. Etliche Bücher drängen sich in den Regalen, wobei er sich insbesondere für pommersche und preußische Geschichte interessiert. Sie hält sich auch körperlich fit: „Immer donnerstags von 13 bis 14 Uhr trainiert bei uns im Gemeindezentrum die Seniorensportgruppe. Der Sport tut mir genauso gut wie das anschließende gemeinsame Kaffeetrinken“, erzählt Silvia Freise. Eine der Neuigkeiten, die in der geselligen Kaffeerunde in dieser Woche ausgetauscht werden, dürfte die Eiserne Hochzeit der Freises sein.

Von Tom Schröter