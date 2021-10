Zemitz

Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehren aus Zemitz und Wolgast nach Zemitz aus. Dort hatte der Bewohner eines Hauses in der Anklamer Straße über Gasgeruch berichtet. Zunächst, so informierte ein Polizeisprecher, habe der Betroffene erklärt, dass er im Haus Gasgeruch wahrgenommen habe. Später sei dann von Gasgeruch auf der Straße vor dem Haus die Rede gewesen.

Der Gasversorger und die Wolgaster Feuerwehr brachten Messtechnik zum Einsatz. Quelle: Tilo Wallrodt

„Auch der Gasversorger wurde benachrichtigt und war mit einem Mitarbeiter vor Ort“, schilderte der Zemitzer Wehrleiter Norbert Krüger. Sowohl der Gasversorger als auch Kameraden der Wolgaster Feuerwehr hätten spezielle Messgeräte zum Einsatz gebracht, um mögliche Leckagen zu orten. „Aber es war kein Gasaustritt nachzuweisen“, so Krüger. Auch aus Sicht der Polizei, so sagte ihr Sprecher, seien daher „keine weiteren Maßnahmen erforderlich“ gewesen.

Von Tom Schröter und Tilo Wallrodt