Zemitz

Früher gediehen Apfelbäume entlang der Zemitzer Holzkoppelreihe. Doch irgendwann wurden sie altersschwach. Über kurz oder lang verschwand einer nach dem anderen von ihnen aus der Landschaft. Anlieger Kurt Bauer mochte sich mit den Lücken nicht abfinden, zumal Ersatz an frischem Grün in seinem Garten in ausreichender Zahl zur Verfügung steht. Hohe Birken, die gemeinsam mit diversen Nadelbäumen das Gartengelände in Richtung Süden begrenzen, streuen regelmäßig ihre Samen über den privaten Acker und überall treiben junge Birken aus der Scholle.

„Viel zu schade zum Wegschmeißen“, findet der Rentner. Daher begann er vor einigen Jahren, ausgehend von der Zemitzer Hauptdurchfahrtsstraße, entlang der lichten Holzkoppelreihe eine mehrere hundert Meter lange Birkenreihe anzulegen. Insgesamt pflanzte Kurt Bauer weit über 200 Bäumchen am Wegesrand. „Nicht wenige der jungen Stämme sind dem Wind oder den Rehen, Rindern und dem Rasenmäher zum Opfer gefallen. Ich habe dann immer wieder neue Birken nachgesetzt und sie mit Stöcken gegen das Wild geschützt“, schildert der 82-Jährige.

Im Frühjahr 2019 war wieder Pflanzzeit

Auch in diesem Frühjahr war wieder Pflanzzeit. „Im vorigen heißen Sommer“, so erklärt Kurt Bauer, „sind mehrere Bäume vertrocknet.“ Damit der Ersatz nicht dasselbe Schicksal erleidet, wurde er mehrfach bewässert. „Ich packte mir immer sechs Kanister á fünf Liter Wasser in den Fahrradkorb und los ging’s“, schildert der Mann mit dem grünen Daumen, der nun auf ein feuchteres Jahr hofft.

Auch in diesem Frühjahr mussten die jungen Birken schon mehrfach starkem Wind trotzen. Quelle: Tom Schröter

Kurt Bauer – der Name ist übrigens Lebensprogramm. Das Zemitzer Urgestein, Jahrgang 1936, ist ein versierter Landwirt, der sich seinerzeit in der Fachschule in Eldena und während eines Fachstudiums in Oranienburg das erforderliche theoretische Rüstzeug aneignete. Als Fachmann für Grünlandwirtschaft und Melioration arbeitete Kurt Bauer viele Jahre lang in der LPG in Hohendorf war zuletzt Abteilungsleiter Pflanzenproduktion in Zemitz. „Zu unserer Abteilung gehörten 2500 Hektar Fläche zwischen Wehrland und Pritzier“, erläutert der Senior, der in der Bodenverbesserung und -bewirtschaftung reichlich Erfahrung hat.

Sein Garten hält Kurt Bauer fit

Was früher im Großen gelang, fruchtet heute im Kleinen: Im Garten von Kurt Bauer blüht und wächst es prächtig. Erbsen, Erdbeeren, Zwiebeln, Petersilie, stachellose Brombeeren, gegen Mehltau resistenter Blauer Wein und so weiter werden von ihm gehegt und gepflegt. Hinzu kommen etwa 15 Hühner, die sich vorrangig an Grünzeug gütlich tun. Auch mit Holz für die heimische Heizung bevorratet sich der Rentner selbst.

„Wenn Du erst einmal aufhörst, dich zu bewegen, dann rostet Du ganz schnell ein“, verdeutlicht der Hobbygärtner, der nach wie vor mit offenen Augen durch die Welt geht und auch Kritik übt, wenn es sein muss. Die Wiedervernässungsprojekte im Polder Waschow und im Bereich Jamitzow/Zecheriner Brücke gehen laut Meinung Kurt Bauers am Ziel vorbei. „Früher wurden die Moorflächen mit Süßwasser gespeist. Jetzt dringt das Brackwasser des Peenestroms ein, weshalb die Bäume in den Bereichen allesamt eingehen“, bedauert er.

Dass im gefluteten Polder an der Zecheriner Brücke der Wald abstirbt, hängt nach Meinung von Kurt Bauer mit dem einströmenden brackigen Wasser des Peenestroms zusammen. Quelle: Hannes Ewert

Aber auch die moderne Landwirtschaft birgt offenbar ihre Tücken. „Auf dem Feld neben der Holzkoppelreihe soll in diesem Jahr Mais wachsen“, meint Kurt Bauer. Zweifellos werde die Kultur mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Nun hofft Kurt Bauer, dass seine Birkenstämmchen nicht unter den Herbiziden leiden.

Tom Schröter