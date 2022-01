Zemitzer wollen altes Feuerwehrauto in Rente schicken

Zemitz

Die Gemeinde Zemitz benötigt für ihre Freiwillige Feuerwehr ein neues Einsatzfahrzeug. Der vorhandene Fuhrpark ist in die Jahre gekommen. Das Löschgruppenfahrzeug LF 8 auf Robur LO aus dem VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz ist 37 Jahre alt und auch der Gerätewagen – ein umgebauter, vor zehn Jahren vom Landkreis ausgemusterter RTW-Rettungswagen – entspricht nicht mehr den Anforderungen.

Ursprünglich war vorgesehen, die Feuerwehrleute mit einem 164 000 Euro teuren Tragkraftspritzenfahrzeug vom Typ TSF-W auszustatten, das auch über einen 1000-Liter-Tank verfügt. „Doch wir sind eine Gemeindefeuerwehr mit Zusatzaufgaben, sprich auch für technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen zuständig“, verdeutlicht Wehrleiter Norbert Krüger. „Gemäß der aktuellen Brandschutzbedarfsplanung brauchen wir daher, um unsere Aufgaben erfüllen zu können, ein sogenanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug vom Typ HLF 10.“

Finanzieller Kraftakt für die kleine Gemeinde

Norbert Krüger, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Zemitz. Quelle: Tom Schröter

Für die 700-Einwohner-Gemeinde Zemitz bedeutet die notwendige Neuanschaffung einen finanziellen Kraftakt. 330 000 Euro soll das HLF 10 kosten, auf dem sich, neben einem 1000-Liter-Löschwassertank, auch das gesamte Einsatzmaterial für eine Gruppe sowie ein Rettungssatz für die technische Hilfe bei Verkehrsunfällen samt Schere, Spreitzer und Beleuchtungssatz befindet. „Es gilt eine Drittelfinanzierung“, sagt der Wehrleiter. „Das Land MV hat uns 110 000 Euro zugesichert, vom Landkreis haben wir im November die Zusage für 110 000 Euro erhalten und unsere Gemeinde hat ihren Anteil in gleicher Höhe im diesjährigen Haushalt eingestellt.“

Unterdessen sei bereits jetzt ziemlich sicher, dass auch die veranschlagten 330 000 Euro nicht ausreichen dürften. Denn: „Die Kosten für Neufahrzeuge“, so berichtet Norbert Krüger, „sind bekanntlich in jüngerer Zeit stark gestiegen.“ Unabhängig davon solle die Neuanschaffung in Kürze ausgeschrieben werden.

Auch neuer Löschwasserbrunnen geplant

In diesem Jahr will die Feuerwehr auch einen weiteren Löschwasserbrunnen anlegen lassen – diesmal an der Holzkoppelreihe in Zemitz, wo sich das einst zum Gut gehörende erste Spritzenhaus des Ortes befand, das 2021 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. „Den Brunnen brauchen wir, um die Löschwasserversorgung des Ortes zu verbessern“, betont der Wehrleiter.

Die Investitionen in den Brandschutz stellen im diesjährigen Gemeindeetat die größten Ausgabeposten dar. Darüber hinaus soll ein kommunaler Wohnblock in Hohensee mit einer Wärmedämmung versehen werden. „Es handelt sich um den zweiten Wohnblock vom Ortseingang aus Richtung Wolgast aus gesehen“, informiert Bürgermeisterin Susanne Darmann. Erfreulich sei, dass derzeit ein Privatmann die Sanierung zweier weiterer Wohnblocks veranlasst habe, so dass die markante Hohenseer Häuserzeile somit in Gänze Schritt für Schritt in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werde.

Für Energieeffizienz soll zudem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den einzelnen Ortsteilen auf energiesparende LED-Technik sorgen. „Nachdem die Laternen in Bauer und Wehrland, Seckeritz und Zemitz bereits umgerüstet wurden, ist in diesem Jahr Hohensee an der Reihe“, teilt die Bürgermeisterin mit. Als Partner fungiere hier der Energieversorger Edis.

Von Tom Schröter