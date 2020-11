Zempin

Ein damals 58 Jahre alter Mann aus Polen knackte im vergangenen Dezember kurz vor dem Jahreswechsel in Zempin fünf Wohnwagen auf und wurde dabei auf frischer Tat von Dauercampern gestellt. Sie hielten ihn fest, bis die Polizei auftauchte. Damals bunkerte er Wasser, Bier und Essen aus der Dose. Er richtete durch das Aufbrechen allerdings auch großen Schaden an.

Der schon damals polizeilich bekannte Mann wurde von der Polizei festgenommen und am 31. Dezember dem Haftrichter vorgeführt. Ende Oktober kam es zu einer Berufungsverhandlung vor dem Stralsunder Landgericht. Ergebnis: Der heute 59-Jährige zog seine Berufung zurück und tritt nun seine Haftstrafe an. Zwei Jahre geht er in die Justizvollzugsanstalt, da er schon wegen Diebstahls und anderer Wohnungseinbrüchen in Erscheinung getreten ist.

Lesen Sie auch

Von Hannes Ewert