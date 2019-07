Zempin

Am Dienstagabend kam es in Zempin zu einem großen Polizeieinsatz. Laut Polizeisprecher wurde ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei – ein Streifenwagen und mehrere zivile Fahrzeuge – trafen gegen 18 Uhr mit Sondersignal in Zempin ein. Die Beamten suchten den Wald und den Strandbereich ab. Ein Fährtensuchhund kam ebenfalls zum Einsatz. Kurz vor 19 Uhr konnte das Mädchen unversehrt in einem Waldgebiet gefunden werden.

Henrik Nitzsche