Zempin

Das „Heim Frieden“, welches seit vielen Jahren ein Schandfleck am Zempiner Hochuferweg war, wird in diesen Tagen in seine Einzelteile zerlegt. Am Dienstag begann ein Baggerfahrer damit, das historische Haus abzureißen.

Die Abrissarbeiten werden wohl noch die gesamte Woche andauern. Das Fachwerkhaus, welches Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden war, war zu DDR-Zeiten ein Versorgungshaus für FDGB-Urlauber. Wie René Bergmann, Leiter des Südamtes, berichtet, gab es in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Besitzerwechsel. Schlussendlich kaufte die Gemeinde Zempin das ruinöse Gebäude für etwa 60 000 Euro, um es abzureißen. Rund 80 000 Euro kostet der Abriss, der vom Land gefördert wird.

Die Ziegel des Hauses werden auf einem Recyclinghof in Pudagla zerkleindert und einer neuen Aufgabe zugeführt. Unter anderem als Untergrund für den Straßen- und Wegebau.

Das Gelände soll nach dem Abriss begrünt werden. Eine Neubebauung der Fläche ist wegen des geringen Abstands zu Küstenlinie verboten.

Zur Galerie Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus als Strandhotel errichtet. Seit Anfang der 1990er steht es leer. Zuletzt war ein Restaurant drin.

Hannes Ewert