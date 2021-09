Zempin: So lange wird noch am neuen Gehweg entlang der B111 gebaut

Zempin

Parallel zur Bundesstraße 111 wird in der Gemeinde Zempin derzeit der Gehweg erneuert. Statt alter Platten sind künftig Pflastersteine samt eines grünen Grabens zu sehen. Damit der Graben bei Starkregen das Wasser aufnehmen und ableiten kann, wurde vergangene Woche sogar rollrasen verlegt.

Da wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit eine Rasenaussaat nicht mehr viel Sinn macht, das Erdreich bei Nässe aber nicht absacken soll, hat man sich für Rollrasen entschieden. Damit bietet sich Einheimischen als auch den durchfahrenden Urlaubern endlich wieder ein ansehnlicher Anblick. Denn vorher wucherte in den Sommermonaten das Gras bis zu einem halben Meter hoch.

260 000 Euro für den neuen Radweg

Wie Südamtsleiter René Bergmann auf Nachfrage erklärt, sollen die Arbeiten voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig werden. Auf den rund 700 Meter nördlich der Bundesstraße investiert die Gemeinde Zempin 260 000 Euro. Diese Maßnahme gehört in der Gemeinde in der Tat zu den größten Bauvorhaben im laufenden Jahr. Da beinahe inselweit überall Glasfaserkabel verlegt werden, werden die Kabel im gleichen Atemzug mit in die Erde gebracht. „Dann muss nicht alles wieder aufgerissen werden“, betont er.

Sanierung verzögerte sich durch Sturmtief Axel

Eigentlich sollte der Gehweg schon mehrere Jahre früher fertig werden. „Das sollte schon vor zwei Jahren durch sein“, so Amtsleiter Bergmann. Doch Anfang 2017 wütete Sturmtief „Axel“ auf der Insel Usedom und hinterließ an der Küste eine Schneise der Verwüstung. Gerade den sensiblen Küstenabschnitt von Zempin hat es besonders hart getroffen. Tausende Tonnen Sand wurden abgetragen, ein Kiosk rutschte zu großen Teilen in die Ostsee und monatelang waren die Unternehmen mit der Wiederherstellung der Dünen beschäftigt.

Rollrasen im Straßengraben an der B 111 in Zempin. Quelle: Tilo Wallrodt

Knapp eine halbe Million Euro musste die Zempin in die Hand nehmen, um die Sturmflutschäden zu beseitigen. Zu viel für so einen kleinen Ort. Andere Projekte, wie zum Beispiel die Sanierung von Gemeindeeigentum oder die Erneuerung von Straßen und Gehwegen musste nach hinten geschoben werden. Darunter fiel auch der Gehweg an der Bundesstraße 111. Bergmann ist froh, dass der Gehweg nun Formen annimmt. „Das Erscheinungsbild des Ortes wird damit auf jeden Fall aufgewertet. Vorher war dies echt kein schöner Zustand.“

Von Hannes Ewert