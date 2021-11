Zempin

Bei einem Teil der Dauercamper auf dem Campingplatz Zempin liegen seit Monaten die Nerven blank. Vor Kurzem hat es Ehepaar Schöne aus der Oberlausitz getroffen: Kurz vor Ende Oktober flatterte bei dem Ehepaar Marion und Ralf Schöne aus Sachsen die Kündigung für ihren Stellplatz ins Haus. Darin heißt es, dass sie das rund 100 Quadratmeter große Areal bis zum Ende des Jahres komplett beräumen müssen – für die beiden eine Herkulesaufgabe, denn in den vergangenen elf Jahren machten sie es sich auf dem Campingplatz richtig heimisch – so wie eigentlich alle Dauercamper. Mit einer Hecke rund um das Gelände, gepflasterten Wegen, einem großen Überdach für das Vorzelt und den Wohnwagen, eigener kleiner Küche im Vorzelt und so weiter. Richtiges Campingleben eben.

Am vergangenen Wochenende waren beide vor Ort, um den Wohnwagen transportfähig zu machen. „Drei Mal waren wir jetzt schon hier, um das Vorzelt abzubauen, die Möbel zu holen und alles andere abzutransportieren. Für uns sind das jedes Mal 900 Kilometer Fahrweg. Das kostet alles Kraft, Zeit und Nerven“, sagt Ralf Schöne. Für den Transport des Wohnwagens orderten Schönes extra einen großen Anhänger, weil der Wohnwagen nach knapp 20 Jahren Standzeit überhaupt nicht mehr fahrtüchtig ist“, erklärt Ehemann Ralf.

Kündigung kurz vor Ende Oktober

Bis 31. Oktober des laufenden Jahres haben sowohl der Campingplatz „Am Dünengelände“ als auch die Dauercamper Zeit, das Vertragsverhältnis für das kommende Jahr zu kündigen. „Am 21. Oktober haben wir noch gefragt, ob wir den Wohnwagen winterfest machen können. Da hieß es, dass die Kündigungen schon raus sind und am 27. Oktober hatten wir selbst das Schreiben im Briefkasten“, sagt Marion Schöne sichtlich mitgenommen. „Dieses Vorgehen empfinden wir als besonders hinterhältig und unmenschlich. Campingplatzbetreiber Klaus-Dieter Wendlandt will uns absichtlich finanziell schaden, da er nun verlangt, den Platz komplett zu räumen. Ein Verkauf an den nächsten Camper ist nicht mehr möglich. Es geht hier um 15 000 Euro“, sagt sie.

Platz mit Blick auf die Ostsee

Ihr Dauerstellplatz war für die Familie – samt ihrer fünf Enkelkinder – immer eine heile Welt. „Wir waren mehrere Wochen im Jahr hier. Von unserem Platz hatten wir einen Blick auf die Ostsee und mit den Nachbarn verstanden wir uns auch immer bestens. Auch unsere Enkelkinder kamen immer gerne mit uns an die Ostsee“, sagt sie.

So wie es Familie Schöne jetzt geht, erging es Rosemarie und Klaus-Dieter Lenz aus Greifswald im Vorjahr. Plötzlich kam die Kündigung und zum Ende des Jahres sollten sie verschwinden. Beide Ehepaare beteuern: „Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen und verstehen auch nicht, warum wir nach so einer langen Zeit gekündigt werden.“

Anonymer Brief war wohl Auslöser für Kündigungen

Beide Paare vermuten eher einen ganz anderen Hintergrund: die Ursache könnte offenbar ein anonymer Brief der „Camperfreunde Zempin“ aus dem Jahr 2019 sein, welcher der OZ zugespielt wurde. Darin hieß es, dass die Missstände auf dem Zeltplatz „unbedingt aufgedeckt werden müssen“: Kein Service, ständige Preiserhöhungen, keine Gaststätte und die Öffnungszeiten des Imbisses lassen auch zu wünschen übrig. Die Verfasser des Briefes hatten eine lange Liste mit Vorwürfen. Ein Ärgernis waren für die Camper die Sanitäranlagen. „Die Anlagen sind schmutzig. Und wer meckert, fliegt vom Platz“, so die Formulierungen. Niemand weiß, wer der wirkliche Verfasser des Briefes war – bis heute ein Rätsel.

Camper kritisieren mehrere Punkte auf dem Campingplatz

Die Camper bemängeln in dem anonymen Brief, dass sie jedes Jahr bangen müssen, ob sie im kommenden Jahr noch da bleiben dürfen. Nach der Veröffentlichung in der OZ versuchten die Betreiber des Campingplatzes herauszufinden, wer der oder die Verfasser des Schreibens sind. So viel sei von der OZ gesagt: schon kurz nach dem Abdruck des Artikels landete der Brief im Mülleimer. „In diesem Jahr hat Zeltplatzchef Herr Wendlandt mehreren Dauercampern angedroht – nur wenn wir den Verfasser melden – dann werden wir nicht gekündigt“, so Ralf Schöne. Die Rede ist sogar von Stasi-Methoden. Es gäbe Informationszuträger, die dem Chef gut gesonnen sind. Das Ehepaar beteuert, dass sie mit dem Brief nichts zu tun haben. Auch andere Camper– teilweise über 70 Jährige – mussten ihren Platz räumen.

Paar bat um Rücknahme der Kündigung

Grundsätzlich fühlte sich das Ehepaar Schöne im vergangenen Jahrzehnt gut aufgehoben. „Sonst würden wir ja nicht mehr als 450 Kilometer auf uns nehmen, um jedes Jahr mehr als zehn Wochen an der Ostsee zu verbringen. Die Lage des Campingplatzes ist toll, aber es gibt viele Sachen, die mit der Zeit nachgelassen haben. Dazu zählen unter anderem die sanitären Einrichtungen – teilweise waren die Duschen defekt und die Toiletten sehr alt. Desinfektionsmittel gab es in Corona-Zeiten gar nicht. In der Hinsicht war jeder für sich selbst verantwortlich“, moniert Ralf Schöne. Auch in den Internetbewertungen spiegeln sich oft viele negative Kommentare wieder. „Dass wir uns wohlfühlten, schrieben wir auch in einem Brief mit der Bitte um Rücknahme der Kündigung. Leider gab es keine Antwort und ans Telefon geht auch keiner. Das ganze Jahr war niemand geschäftsfähig – keine Kautionen wurden zurückgezahlt, kein Fernsehen gab es (obwohl alle dafür bezahlt haben), keine Gesprächsmöglichkeiten und kurz vor dem 31.Oktober wird uns nun doch so hinterhältig gekündigt. Da ist auf einmal jemand geschäftsfähig“, so Marion Schöne.

Jahresverträge für die Dauercamper

„Es handelt sich bei den Dauercampern um Jahresverträge, die jedes Jahr verlängert – das wird auch offen kommuniziert“, heißt es am Montag auf OZ-Nachfrage beim Campingplatz. Manchmal seien es Umstrukturierungen oder Baumaßnahmen, die dazu führen, dass Dauercampern gekündigt werden muss. Inwieweit der Platz der Familie Schöne von irgendwelchen Maßnahmen betroffen ist, konnte der Mitarbeiter nicht erklären. Er wisse von dem anonymen Brief vor zwei Jahren, aber von Drohungen gegenüber anderen Campern weiß er nichts.

