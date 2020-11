Zempin

Mehrere Bewohner und Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Zempin auf Usedom sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. So seien dort insgesamt 30 Menschen betroffen – 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter.

Und auch darüber hinaus sei die Lage im Landkreis angespannt. Nach wie vor sind mehrere Schulen und Einrichtungen betroffen, die über das Kreisgebiet verteilt sind. So sind die Greifswald die Gesamtschule IGS Erwin Fischer Greifswald und die Caspar David Friedrich Schule betroffen sowie in Ducherow die Lindenschule.

In einer Reha-Einrichtung in Ahlbeck auf der Insel Usedom ist eine Person positiv getestet worden, im Kursana Domizil in Torgelow zwei Personen. Weitere positiv getestete Personen gab es beim AWO-Pflegedienst in Leopoldshagen und in der Kita Spatzennest Eichhorst. Hier sind sowohl Personal als auch Kinder betroffen.

Aktuelle Informationen zur Lage in Zempin folgen.

