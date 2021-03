Zempiner Fischer: „Es geht nur noch ums blanke Durchhalten“

Zempin

Die Handgriffe kann Fischer Gunter Baudisch auswendig: Auf der einen Seite kurz ziehen, auf der anderen Seite ein bisschen drücken, dann wieder etwas hin- und herbewegen – schon flutscht der Hering aus dem Netz und landet anschließend in einer der zahlreichen blauen Kisten.

Zigtausende Heringe hat der Fischer auf diese Weise schon in seinem Leben aus dem Netz befreit. Bei Wind und Wetter steht er draußen, um die Meeresbewohner an Land zu holen. Ein Knochenjob – auch wenn die Fische keine Knochen haben.

Heringszeit seit Anfang März auf Usedom

Seit Anfang März sind die Küstenfischer auf der Ostsee unterwegs, um nach „dem Silber des Meeres“ zu fischen. Doch in diesem Jahr sind die Rahmenbedingungen anders – nicht nur die Corona-Maßnahmen machen ihnen das Leben schwer, sondern auch die von der EU vorgegebenen Heringsfangquoten. Das Überleben der Küstenfischer wird immer schwieriger.

Eigentlich wird der Heringsfang auf der Insel Usedom mit Musik auf touristisch geprägten Festen und viel Show begleitet. Solche Veranstaltungen fallen in diesem Jahr aus. Auch die Restaurants bieten in diesem Jahr keine typischen Heringsgerichte an, da alle geschlossen sind.

Im Akkord pulen die Fischer die Heringe aus dem Netz. Quelle: Hannes Ewert

Noch drei Jahre durchhalten

Die Situation an der Wasserkante ist eher bitterernst. „Bei mir geht es nur noch um das Durchhalten. In drei Jahren erhalte ich meine Seemannskasse und könnte meinen Job als Berufsfischer an den Nagel hängen. Aus der Seemannskasse erhalte ich ein Übergangsgeld, bis ich regulär Rente habe. Entweder ich suche mir eine neue Beschäftigung oder arbeite als Freizeitfischer weiter“, erzählt Baudisch, der jetzt 53 Jahre alt ist. Eigentlich liebt er seinen Job. „Ein Arbeitsplatz mit Meerblick“, sagt er und schmunzelt.

Rund 400 Kilogramm Hering holte Baudisch am Dienstagmorgen aus der Ostsee. Quelle: Hannes Ewert

Vor fünf Jahren noch 42 Tonnen, jetzt nur noch 2,5 Tonnen

Gerade einmal 2,5 Tonnen Hering darf er laut EU-Vorgaben in der Ostsee fangen. Das bedeutet, wenn er sechs Mal im Jahr hinausfährt und jedes Mal mit 400 Kilogramm wiederkommt, ist die Saison quasi gelaufen. Die Fangquote ging in den vergangenen Jahren rapide zurück. „Vor vier Jahren waren es noch 41 Tonnen Hering, ein Jahr später schrumpfte der Ertrag auf 26 Tonnen im Jahr 2018, dann nur noch 14 Tonnen vor zwei Jahren, im Vorjahr waren es fünf Tonnen und nun 2,5 Tonnen. Es lohnt sich schon lange nicht mehr“, erklärt er. Baudisch hofft, dass die Quote im kommenden Jahr nicht schon wieder um die Hälfte gekürzt wird. „Vielleicht wird es auch mal eine Nullrunde. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt er. Die Nachwuchsgewinnung ist bei solchen Zahlen dementsprechend schwierig. Wenn einer in Rente geht, dann verschwindet auch das Fischerboot.

Seit 1986 arbeitet Gunter Baudisch als Fischer in Zempin. Vor fünf Jahren durfte er noch 41 Tonnen fischen, jetzt nur noch 2,5 Tonnen. Quelle: Hannes Ewert

Wenig Abnehmer, da Restaurants geschlossen haben

Die aktuellen Corona-Nachrichten aus der Nacht zu Dienstag muss der Fischer erst einmal verarbeiten und sacken lassen. Auch ihn treffen solche Entscheidungen aus Berlin. „Zu Ostern sind wir auf der Insel quasi alleine. Die Urlauber sind nicht da und somit öffnen auch keine Restaurants für den normalen Betrieb. Vielleicht ein paar To-Go-Geschäfte, sofern es möglich ist“, sagt er. Für gewöhnlich hätten ihm zahlreiche Restaurants eine Menge Fisch abgekauft, die diesen frisch an ihre Gäste verkauft hätten. „Einige Betriebe kommen trotzdem und frieren sich die ausgenommenen Heringe portionsweise ein. Das ist eine Rettung“, erklärt er.

Unter den Touristen und Einheimischen hat sich die Verkaufsmöglichkeit an den Zempiner Fischerhütten rumgesprochen. Auch am Dienstagmorgen kamen vereinzelt Kunden und holten sich die Heringe ab. „Ob Rollmops, Brathering oder eingelegt – es gibt eine Menge Heringsrezepte“, so Baudisch.

Am Morgen holt er die Netze aus dem Wasser. Die sind rund 150 Meter lang und fünf Meter tief. Quelle: Hannes Ewert

Fischer erhält Stilllegungsprämie

Und wovon lebt ein Fischer, der auf den Fang angewiesen ist? „Man erhält vom Land Mecklenburg-Vorpommern eine gewisse Stilllegungsprämie. Aber dafür hat man nicht den Beruf erlernt, um dann eine Prämie zu erhalten, dass man gar arbeiten darf“, erklärt er. In den Sommermonaten hält sich Baudisch mit dem Räuchern über Wasser.

Im Angebot sind unter anderem Aal, Flunder, Heilbutt und Lachs, wobei er die beiden letztgenannten zukaufen muss, um sie dann zu verarbeiten. Aal und Flunder zieht er aus dem Achterwasser. Aber auch dort ist die Situation derzeit nicht gut. „Der Zander ist gerade sehr knapp.“ Nicht gerade üppig war auch der Hering in den vergangenen Tagen. „Am Montag haben uns die Robben alles leer gefressen. In den Netzen hingen nur noch Köpfe und Schwänze.“

Von Hannes Ewert