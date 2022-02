Wolgast

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 8.15 Uhr in der Langen Straße in Wolgast auf der Höhe der Buchhandlung zu einem Handtaschenraub.

Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter einer 82-Jährigen die Umhängetasche entrissen, worauf die Dame stürzte, sich jedoch nicht verletzte. Der Täter rannte anschließend von der Langen Straße in die Steinstraße und flüchtete. In der Langen Straße hielt sich zu der Zeit niemand auf. In der Tasche waren unter anderem Bargeld und eine EC-Karte. Eine Suche der Polizei im Nahbereich nach dem Geflüchteten sowie der gestohlenen Handtasche verlief ohne Erfolg.

Zeugen schätzten den Täter auf ein Alter von circa 20 bis 30 Jahren. Er habe außerdem eine schlanke Statur, schwarze, kurze Haare und trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Handtaschenraub am Donnerstag in Wolgast bemerkt? Wer kann sonstige Angaben dazu machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252-224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Von OZ