Ziegler verlässt Zinnowitzer CDU: „Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich abzustimmen habe“

Bei den Christdemokraten in Zinnowitz rumort es: Im Mai 2019 war Claus-Christoph Ziegler noch für die CDU als Bürgermeisterkandidat in den Wahlkampf gezogen, um den aktuellen Bürgermeister Peter Usemann (UWG) zu stürzen. Das misslang deutlich. Mit 376 Stimmen schaffte Ziegler aber den Sprung in die Zinnowitzer Gemeindevertretung.

Inzwischen ist Claus-Christoph Ziegler aus der CDU-Fraktion ausgetreten. Sein Parteibuch (CDU-Mitglied sei er seit 2004) habe er zwar behalten, in der Gemeindevertretung sitzt er nun als fraktionsloses Mitglied. Das Verlassen der Fraktion begründet Ziegler so: „Ich lasse mir nicht von nichtgewählten CDU-Mitgliedern vorschreiben, wie ich im Gemeinderat abzustimmen und welche Interessenslage ich zu vertreten habe. Ich soll Meinungen vertreten, die nicht zum Thema beitragen.“

„Es geht nicht um Einzelinteressen“

Ziegler bezieht sich auf Sitzungen mit CDU-Mitgliedern in Zinnowitz. „Dort wurde vorgegeben, welche Richtung wir zu gehen haben. Es geht aber nicht um Einzelinteressen in der CDU sondern um die Zinnowitzer Bürger. Sie haben mich schließlich gewählt.“ Einen eigenen Ortsverband gibt es in Zinnowitz nicht. Die Mitglieder gehören dem CDU-Ortsverband Insel Usedom Nord an, deren Mitglieder aus acht Kommunen kommen.

Der neue CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, Gunter Hormann, sagt zur Personalie Ziegler: „Ich habe eine andere Moralvorstellung. Er ist einfach zu wenig im Ort.“ Weil Ziegler bislang für die CDU im Hauptausschuss saß, sollte er nun per Beschluss am Dienstagabend aus dem Gremium abgewählt werden. „Unsere Fraktion muss in diesem Ausschuss vertreten sein“, begründet Gemeindevertreter Daniel Klöpfer ( CDU) den Antrag.

Eiskalte Stimmung auf der Sitzung

Ziegler hoffte in der Gemeindevertretung, dass eine Mehrheit gegen den Antrag stimmt, ihn nicht abzuberufen. So kam es dann auch. Sechs Vertreter stimmten für den Ausschluss aus dem Hauptausschuss, einer war dagegen, sechs enthielten sich der Stimme. Laut Amtsleiterin Kerstin Teske muss aber eine Mehrheit da sein.

Die Stimmung zwischen Daniel Klöpfer und Claus-Christoph Ziegler war nicht nur unterkühlt, sondern so kalt wie scharfer Nordostwind. Klöpfer warnte davor, mit Ziegler zusammenzuarbeiten. Ziegler hingegen sah es schon als Beleidigung an, dass er von Klöpfer der Lüge bezichtigt wurde. Auf der Gegenseite amüsierte man sich beinahe über das CDU-Schauspiel. „Fast wie zu alten Zinnowitzer Zeiten“, raunte Gemeindevertreter Ralf Schwarzenberg in Richtung Publikum.

Problem: Ziegler wohnt nicht in Zinnowitz

Wie es aus CDU-Kreisen heißt, ist unter anderem das Problem, dass Ziegler nicht in Zinnowitz wohnt, sondern dort nur eine gemeldete Adresse hat. „Wer im Gemeindeparlament sitzt, sollte auch hier leben, vernetzt sein und die Probleme der Einwohner kennen“, sagt CDU-Mitglied Krister Hennige.

