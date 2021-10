Zigaretten-Automat in Wolgast gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Wolgast

Die Kripo Anklam sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Wolgast gemacht haben. Der Automat auf Höhe „Lustwall 22“ wurde in der Nacht von Sonntag zu Montag zerstört. Den mutmaßlichen Tatzeitraum grenzte die Polizei auf die Zeit zwischen circa 23 Uhr (Sonntag) und 9.30 Uhr (Montag) ein. Zur Schadenssumme konnten gestern noch keine Angaben gemacht werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge an dem Zigarettenautomaten bemerkte oder in der Nacht von Sonntag auf Montag im Tatortbereich laute Geräusche hörte und dazu womöglich zeitliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter Telefon 0385 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von -