Seit fast vier Wochen sind Kunden von Telefonica, zu der unter anderem O2 gehört, in Zinnowitz von der Außenwelt abgeschnitten. Erst Ende Januar soll die neue Mobilfunkantenne auf dem Dach des Hotel Baltic fertig installiert sein. Gemeinde und Bürgermeister können allerdings nichts ausrichten, außer die Betreiber auf die Misstände hinzuweisen.

Am 26. November begannen die Arbeiten auf dem Dach vom Hotel Baltic in Zinnowitz. Vodafone-Kunden sind mittlerweile wieder am Netz. O2-Kunden müssen mindestens bis Ende Januar warten. Quelle: Hannes Ewert