Zinnowitz

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einem Hoffnung geben, zum Staunen bringen, zum Nachdenken anregen oder doch verwundern. In Zinnowitz war am Dienstag wieder so ein Tag, denn auf der Baustelle des Kulturhauses wurden zwei Arbeiter gesehen. Ja, richtig Sie haben richtig gelesen. Zwei Männer, in Arbeitsuniform wirbelten auf der Baustelle umher.

Allein diese Nachricht gleicht in dem Ostseebad einer Sensation, denn viele Einwohner warten sehnsüchtig darauf, dass endlich etwas auf dem Gelände passiert. Das Männer-Duo war damit beschäftigt, den firmeneigenen Bauzaun wieder einzusammeln. Mehrere Wochen sicherten zwei Bauzäune das Gelände rund um das Kulturhaus –ein polnischer Bauzaun und eben der hiesige der Firma Wuttig.

Die Bauzäune wurden auf einem Haufen gestapelt und abtransportiert. Quelle: Hannes Ewert

Eigentlich wollten die polnischen Investoren seit Monaten schon längst loslegen und Leben in die triste Hülle bringen, doch weit und breit ist niemand zu sehen. Vielleicht gibt es für das Kulturhaus demnächst wieder etwas mehr Hoffnung. Wer weiß das schon.

Von Hannes Ewert