Ast drohte auf Imbiss zu stürzen

Zinnowitz

Gestern Mittag musste die Feuerwehr in Zinnowitz gegen 13 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. In der Neuen Strandstraße drohte ein massiver Ast einer Kastanie nahe des Edeka-Marktes auf einen Imbiss zu stürzen. Teile davon lagen bereits auf dem Dach. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr rückte mit zehn Einsatzkräften an und sperrte den Bereich um den Imbiss ab. Zwei Kameraden wurden mit der Drehleiter in die Baumkrone gefahren, um den Ast Stück für Stück herunterzuschneiden. In der Zeit kam es zu Verkehrseinschränkungen in dem Bereich.

Von Henrik Nitzsche