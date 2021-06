Zinnowitz: Beliebte Tennisturniere für Urlauber starten wieder

Schon Hunderte Spieler haben hier aufgeschlagen, am Mittwoch beginnen nun die traditionellen Tennisturniere für Gäste auf der Anlage des TV Zinnowitz an der Waldstraße. Jede Woche wird ein Sieger-Doppel ermittelt. Der Tennisverein will so den Ort auch für sportliche Urlauber attraktiv machen.