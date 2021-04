Zinnowitz

Am Mittwoch war der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes in der Freien Schule Zinnowitz zu Gast. Dem Aufruf folgten 56 Männer und Frauen, von denen nach dem Arztgespräch 47 zur Spende zugelassen wurden.

Zu den ersten Spendern gehörte am Dienstag Christian Richter aus Zinnowitz. Für den Usedomer war es bereits seine zwölfte Spende, die er in seinem Leben leistete, um damit Kranken und Verletzten zu helfen. Die nächste Möglichkeit, in der Region Blut zu spenden, gibt es am 17. Mai zwischen 14 und 18 Uhr in der DRK-Kita „Anne Frank“ in der Pestalozzistr. 44.

Von Hannes Ewert