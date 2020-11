Zinnowitz: Corona in der Kita „Regenbogen“

Zinnowitz

Auf der Insel Usedom ist eine weitere Einrichtung von Corona betroffen. In der Zinnowitzer Kindertagesstätte „Regenbogen“ wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet, wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag mitteilte. Die von der Mitarbeiterin betreute Kindergruppe sowie die Kollegen aus dem Frühdienst und ein weiterer Mitarbeiter der Einrichtung seien bis zum 16. November in häusliche Quarantäne geschickt worden, sagte Anke Radlof aus der Pressestelle des Landkreises.

Die Einrichtung selbst, deren Träger das Institut Lernen und Leben Rostock ist, hat weiterhin geöffnet. Alle betroffenen Eltern seien informiert worden. Vor der Kita „Regenbogen“ waren bereits auf Usedom in der Kindertagesstätte der Volkssolidarität „Ahlbecker Gören“ mehrere positive Corona-Fälle bekannt geworden. Auch dort waren Kinder und Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne bzw. sie sind es noch.

Corona-Ampel bleibt rot

In der Hansestadt Greifswald sind ebenfalls mehrere Einrichtungen von Coronafällen betroffen. Dazu zählen die Firma Hanseyachts mit acht positiven Tests sowie die Montessorischule, die Kita Lütt Matten und die ILL-Kita Hundertwelten mit je einem Fall. Auch in der Einrichtung Betreutes Wohnen Nordeck ist Corona aufgetreten. Nach Ablauf der zweiwöchigen Quarantäne konnten der Hort der Kollwitzgrundschule und die Kita Kleine Entdecker wieder öffnen.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald gehört nach wie vor zu den Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. Die Corona-Ampel steht weiterhin auf rot. Derzeit sind etwa 300 Menschen im Landkreis infiziert. Besonders viele Fälle gibt es in Greifswald, auf der Insel Usedom, im Amt Tutow-Jarmen, Anklam, Ueckermünde, Pasewalk und im Amt Stettiner Haff.

