Zinnowitz

Im kommenden Jahr wird es in Zinnowitz wieder einige Bauprojekte geben. Wie Bürgermeister Peter Usemann (UWG) erklärt, sollen an der Promenade zwei Strandaufgänge komplett überarbeitet werden. „Es handelt sich um die Aufgänge beim Fischerstrand und am Baltic. Im Frühjahr wird damit begonnen, damit sie im Sommer fertig werden“, sagt er. Dann soll es möglich sein, dass Fahrzeuge mit einem Gewicht von 40 Tonnen dort fahren können.

In der Wachsmann-Straße soll ein neues Vereinshaus für den SV Eintracht Zinnowitz entstehen. „Das bestehende Gebäude wird abgerissen und an gleicher Stelle ein neues gebaut“, so Usemann. Die Fußballer sollen so bessere Bedingungen bekommen.

Dieser Strandaufgang am Hotel Baltic soll saniert werden. Quelle: Hannes Ewert

In Sachen Straßenbau gibt es bislang Pläne für den Kiefernweg, die Frankstraße, die Seestraße und den Trassenheider Weg. „Welche Straßenprojekte konkret angefangen werden, hängt auch von der Haushaltslage ab.“ Erst Mitte Februar soll der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen werden.

Ein größeres Bauvorhaben dürfte der Ausbau der Kreuzung zum Neuendorfer Weg an der B 111 sein. Das ist allerdings ein Projekt des Straßenbauamtes. „Von der Kreuzung nach Neuendorf bis zum Möskenweg wird auch der Rad- und Gehweg entlang der Straße erneuert. Hinzu kommen moderne LED-Straßenleuchten.“

Ortseingänge bleiben ein Thema

Seit vielen Jahren wird in Zinnowitz über die Neugestaltung der Ortseingänge diskutiert. „Wir nehmen das Thema mit in die Planung auf, der Umbau kann mit Sicherheit erst in den Jahren 2021/22 vollzogen werden“, so der Bürgermeister. Sollte noch Geld in der Gemeindekasse übrig sein, kann der Baustart auch früher erfolgen.

Mehr Platz für die Kinder im Ort

Für die kleinsten Einwohner im Ort gibt es auch gute Nachrichten: Das CJD baut in der Wachsmann-Straße eine neue Kita und hinter der Grundschule entsteht auf dem Gelände der alten Schule ein Hort. Für die neue Kita des CJD wurde bereits die Bodenplatte gefertigt.

Wie es aus dem CJD heißt, sollen die Hochbauten demnächst beginnen. Die Verzögerungen kamen dadurch zustande, dass das Bauvorhaben ein zweites Mal ausgeschrieben werde musste, da sich bei der ersten Ausschreibung keine Firma beworben hat.

Sorgenkind bleibt die Seebrücke

Das größte Sorgenkind im Ort bleibt für den Bürgermeister nach wie vor die Seebrücke. „Am liebsten wäre mir ein Abriss und ein Neubau –so wie in Koserow“, erklärt er. Das Problem sei aber, dass der Planer der Koserower Seebrücke kürzlich verstorben ist. „Eine Sanierung kommt nicht in Frage“, so Usemann. Er hofft, dass das Projekt zu Beginn des Jahres noch mal neuen Schwung bekommt.

Gerade nach Sturmfluten sieht die Zinnowitzer Seebrücke schwer gezeichnet aus. Quelle: Hannes Ewert

Von Hannes Ewert