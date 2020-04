Sichtlich genervte Feuerwehrleute, zwei große Einsatzwagen der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz und viel Luft um nichts. Am Donnerstagnachmittag wurden die Kameraden zu einem Einsatz ins Zentrum von Zinnowitz geschickt. Was sie am Einsatzort erlebten, machte sie sprachlos und wütend zugleich.