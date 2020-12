Zinnowitz

War es Langeweile, eine Mutprobe oder doch Böswilligkeit? Am vergangenen Wochenende zerstörten vier Jugendliche die Weihnachtsbaumbeleuchtung am Kreisverkehr in Zinnowitz. Die Stromstecker wurden einfach aus der Verankerung gerissen. Ein Teil des Baumes war nicht mehr beleuchtet. Die Männer des Bauhofes mussten ran und die Beleuchtung wieder reparieren.

Bürgermeister startet Aufruf bei Facebook

Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) bekam noch am Wochenende einen Tipp aus der Bevölkerung, um welche Jugendlichen es sich handelt und postete im sozialen Netzwerk Facebook einen Aufruf, dass die Betroffenen Zeit haben, sich bei ihm persönlich zu melden. Sein Beitrag wurde mehr als 500 Mal geteilt, tausende User sahen somit den Post. „Innerhalb von zwei Stunden hatten sich alle gemeldet – entweder persönlich oder durch die Eltern“, sagt er. Er wertet diesen Aufruf als Erfolg.

Die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes ist wieder in Ordnung. Quelle: Hannes Ewert

Am Dienstagabend berichtet Usemann in der Gemeindevertretersitzung, dass die Jugendlichen ausfindig gemacht worden seien. „Am Mittwoch gab es mit allen Beteiligten ein Treffen auf dem Bauhof. Die Jugendlichen hatten die Chance, sich persönlich zu entschuldigen. Per Telefon nehme ich keine Entschuldigungen an. Ich möchte genau sehen, wie sie reagieren und wie sie sich verhalten“, erklärte er gegenüber der OZ. Einer der Jugendlichen gab an, bei den Taten nur zugesehen zu haben.

Jugendliche aus Zinnowitz und Schwedt /Oder

Laut Usemann handelt es sich um drei Jugendliche aus Zinnowitz und einen aus Schwedt/Oder. Alle sind zwischen 13 und 14 Jahre alt. „Der angerichtete Schaden an der Weihnachtsbaumbeleuchtung liegt bei rund 250 Euro“, sagt er. Nach OZ-Informationen hatten die Jugendlichen noch Glück, dass sie nicht verletzt wurden, denn auch die Isolierkabel wurden bei dem Vandalismus beschädigt. Nun sollen entweder die Jugendlichen bzw. deren Eltern für den finanziellen Schaden aufkommen. „Unser Ziel ist es natürlich, dass die Rechnung beglichen wird“, sagt er.

Usemann möchte es aber nicht nur bei der Überweisung belassen. „Die Jugendlichen dürfen im Frühjahr einen Tag mit beim Bauhof mitarbeiten – praktisch als Wiedergutmachung und als Lerneffekt“, sagt er. Aufgaben würden dem Gemeindeoberhaupt genug einfallen. „Es gibt eine Reihe von Aufklebern, die an sämtlichen Laternen, Bänken, Pfählen und Schildern geklebt wurden. In aller Regel handelt es sich um Aufkleber eines Fußball-Vereins“, sagt er.

Auch die Leerung von Papierkörben könnte sich Usemann vorstellen. Die Jugendlichen erklärten, dass es ihnen sehr Leid tut. „Sie kamen wohl gerade vom Strand und hatten dann die Idee, die Beleuchtung zu beschädigen. Sie selbst bezeichnen diese Tat als Dummheit. Peter Usemann erklärte ihnen im Gespräch, dass sie stolz auf so einen Ort wie Zinnowitz sein können und nicht alles mutwillig beschädigen sollen.

Mehr Beleuchtung auch im Unterdorf

Apropos Beleuchtung: die Gemeindevertreter diskutierten am Dienstagabend eine Weile darüber, dass die Beleuchtung im Ostseebad in diesem Jahr etwas unglücklich gewählt ist. Ralf Schwarzenberg monierte, dass Nachbarorte wie Trassenheide viel heller und freundlicher wirken als Zinnowitz. Ernannte als Beispiel unter anderem die Alte Strandstraße. „Das Unterdorf darf man bei der Beleuchtung nicht vergessen. Es gibt –auch am Heiligabend –eine Reihe von älteren Einwohnern, die zum Friedhof gehen. Auf dem Rückweg würden diese sich über eine schöne Beleuchtung am Straßenrand auch freuen“, sagt er.

Diese Beleuchtungselemente sind reine Stromfresser und nicht so stromsparend wie die LED-Leuchten. Quelle: Hannes Ewert

Im kommenden Jahr soll das Thema „Weihnachtsbeleuchtung“ nochmal intensiv bearbeitet werden. Es sollen zusätzliche finanzielle Mittel in den Gemeindehaushalt eingestellt werden, damit mehr Straßen im Ort erleuchtet werden können. Das Problem, so Usemann, dass die Weihnachtssterne regelrechte Stromfresser sind. Und neue, LED-basierende Leuchtmittel, in der Anschaffung sehr kostenintensiv sind.

Von Hannes Ewert