Zinnowitz

Er hat die Großen der Sportszene bekocht. Heike Drechsler, zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung, ließ sich sein Essen munden, genauso wie Eiskunstlauf-Legende Katharina Witt, Box-Weltmeister Henry Maske oder die Stars der Rodel- und Bobszene. Sportler und Trainer gingen bei ihm ein und aus.

Kein Wunder, denn Lothar Frommholz ist seit 33 Jahren Koch in der Sportschule Zinnowitz – seit 21 Jahren Küchenchef. „Ich habe in der Zeit in der Sportschule fünf Chefs erlebt“, sagt der 63-Jährige, der am 1. März seinen Kochlöffel an den berühmten Nagel hängt.

Im Kulturhaus Zinnowitz das Kochen erlernt

Seit 47 Jahren ist er Koch. „Jetzt ist Feierabend“, sagt der Zinnowitzer, der schon zu DDR-Zeiten als junger Bursche vor dem Herd stand und in Töpfen herumrührte. Gelernt hat er das Einmaleins von 1973 bis 1975 im Kulturhaus Zinnowitz. In Spitzenzeiten seien da am Tag bis zu 2000 Essen herausgegangen. In der Sportschule sind es heute maximal 200.

„Gemeinschaftsverpflegung mit gutbürgerlichem Essen“ – so bezeichnet er seine Küche. „Kinderspezifische Gerichte mache ich besonders gern“, sagt Frommholz, der nach Kulturhaus-Ausbildung und Armeezeit bis 1987 im Ferienheim Klement Gottwald (heute Palace Hotel) kochte.

Sein Trabi hielt ihn auf der Insel

Dass er in dem Jahr nur Tage später stellvertretender Küchenchef in der Zinnowitzer Sportschule wurde, ist seinem verklemmten Schwimmerventil am Trabant zu verdanken. Der gebürtige Altentreptower war nämlich auf dem Weg in seine Heimat. „Ich hatte dort einen neuen Job und wollte für letzte Absprachen dorthin fahren.“ Er kam bis Lühmannsdorf. Der Trabi streikte. „Es war das Schwimmerventil. Ich ließ das Auto stehen und bin zurück nach Zinnowitz. Abends in der Kneipe traf ich meinen alten Chef von der Armee, der auf der Suche nach einem stellvertretenden Küchenchef in der Sportschule war.“ Frommholz sagte zu und blieb – bis heute.

Grillen in der Zinnowitzer Sportschule: Der 2014 verstorbene Box-Trainer Fritz Sdunek (vorne links) war häufig zu Gast. Quelle: privat

So erlebte er in der Küche die bewegte Geschichte der einstigen Kaderschmiede der DDR, die 1964 als modernes Trainingszentrum entstanden war. 1996 übernahm die Gemeinde die Sportschule nutzungsgebunden vom Bundesvermögensamt. Zu einem symbolischen Preis wurde die Liegenschaft – Verkehrswert damals 8,2 Millionen Euro – der Kommune mit der Verpflichtung übereignet, eine Privatisierung in den nächsten 20 Jahren auszuschließen.

Die längst nicht mehr zeitgemäße Herberge für die Sportler wurde für 9,1 Millionen Euro saniert und im Mai 2019 wiedereröffnet. Moderne Technik zog auch in die Küche ein. Und viel mehr Bürokratie, wie der Zinnowitzer sagt. Zu DDR-Zeiten hatte er bis zu 21 Angestellte in der Küche, heute sind es noch vier Mitarbeiter.

Fünf Spiegeleier zu Brei gerührt

Die großen Stars der Sportszene kommen heute nicht mehr, dafür aber mehr Schulklassen und Vereine. Box-Schwergewichte, wie die Klitschko-Brüder, zogen das „Baltic“ vor, auch die damaligen Ski-Adler um Sven Hannawald und Martin Schmitt entschieden sich für das Hotel. „Wir hatten aber die Fußballer von St. Pauli hier“, erinnert sich der Küchenchef.

Die großen Namen waren es aber nicht, die er mit besonderen Momenten verbindet. Eher die Volleyballer aus Peru, die sich morgens bis zu fünf Spiegeleier in einen tiefen Teller legten, alles umrührten und aßen. Oder die deutschen Box-Amateure, die ihm als Dankeschön goldene Box-Handschuhe da ließen. „Besonders beliebt waren bei den Sportlern Grillabende. Lustig war es immer mit Boxtrainer-Legende Fritz Sdunek, der mit seinen Schützlingen auf der Terrasse gegrilltes Schwein mochte“, erinnert sich der Zinnowitzer.

Das Kochen wird ihn weiter begleiten

Heute kann er nur noch schmunzeln, wenn er daran denkt, dass es in seiner Küche keine Bananen, Tomaten oder H-Milch gab. „Zu Ost-Zeiten sind wir mit dem W50 zweimal im Monat nach Berlin gefahren, um Obst, Bier und alkoholfreie Getränke zu kaufen.“ Heute wird alles geliefert. Wenn er die Küche der Sportschule nun verlässt, bleiben ihm Erinnerungen und Autogrammkarten von Sportlern.

Der sportbegeisterte Frührentner – am liebsten schaut er Wintersport – will vom Kochen aber noch nicht ganz loslassen. Daheim wartet eine Gulaschkanone, die mit Erbseneintopf und Kesselgulasch gefüllt werden will.

Von Henrik Nitzsche