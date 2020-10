Bei dem Brand einer Wohnung in Zinnowitz auf Usedom ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt eine Straftat nicht aus.

Feuerwehr-Großeinsatz: Frau bei Wohnungsbrand in Zinnowitz schwer verletzt

