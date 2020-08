Zinnowitz

Weil sie die Absperrung zum Elefanten-Gehege missachtete, musste eine Frau nach dem Besuch in einem Zirkus in Zinnowitz im Krankenhaus behandelt werden. Der Fall ereignete sich bereits am 28. Juli, wurde jedoch jetzt erst bekannt. Wie die Polizei berichtet, erlitt die Frau Abschürfungen und Prellungen.

Offenbar wollte sie die Elefanten hinter der Absperrung füttern. Als sie im Gelände stand, wurde sie von einem Elefanten zur Seite geschubst. „Der Elefant hat sich korrekt verhalten und stand in seinem Terrain“, so eine Sprecherin der Polizei. Die drei Enkel der Frau sowie der Hund wurden von der Polizei in der Karlshagener Polizeistation in Obhut genommen, während die im Krankenhaus behandelt wurde.

Frau war abends wieder in der Vorstellung

Wie der Zirkus mitteilt, war sie am Abend bereits wieder in der Vorstellung. „Die Elefanten verstehen seit 20 Jahren, dass dort ein Seil ist und gehen nicht rüber. Wir bitten darum, dass dies die Gäste genauso machen“, so ein Sprecher des Zirkus. Er erklärte, dass die Stoßzähne des Tieres so hart wie Baseball-Schläger sein können.

Übrigens: Der Zirkus verlängerte seinen Auftritt auf der Insel Usedom bis zum 27. August. Jeden Tag um 19 Uhr gibt es eine Vorführung.

