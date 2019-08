Zinnowitz

Für einen 31 Jahre alten Mann endete ein Drogeriebesuch in Zinnowitz mit Handschellen und einem Aufenthalt in der Gewahrsamszelle der Polizei in Heringsdorf. Nun muss er in den Knast. Was war passiert?

Am Montagabend liefen er und seine 27 Jahre alte Begleiterin schnellen Schrittes aus einem Zinnowitzer Drogeriemarkt. „Hinter der Kasse löste der Alarm aus“, so eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg. Eine Zeugin hätte beobachtet, dass die beiden etwas geklaut haben sollen, bei den beiden konnte allerdings kein Diebesgut festgestellt werden. Bei einem in der Nähe befindlichen Dönerstand konnten sie gestellt werden. Die Zeugen riefen die Polizei.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 31-Jährige, der im Landkreis Barnim ohne festen Wohnsitz lebt, zur Fahndung ausgeschrieben ist. Gegen ihn läuft noch ein offener Haftbefehl von neun Monaten Freiheitsstrafe. Von einem Gericht in Eberswalde wurde er wegen Diebstahls verurteilt.

Er musste mit auf das Revier nach Heringsdorf und wurde anschließend in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von Hannes Ewert