Zinnowitz: Hier werden die letzten Spuren des Jahreswechsels beseitigt

Zinnowitz

Vor einigen Tagen herrschte am Strand von Zinnowitz noch Hochbetrieb. Tausende Urlauber und Einheimische vertraten sich zwischen Weihnachten und den Jahreswechsel die Beine an der Wasserkante. Es gab sogar ein paar Wagemutige, die in die nur wenige Grad Celius kalte Ostsee sprangen. Jetzt, am fünften Tag im neuen Jahr ist davon kaum noch etwas zu spüren. Es ist, als wäre die Insel Usedom noch vor wenigen Tagen noch mit 180 Sachen über die Autobahn gefahren und hätte nun eine Vollbremsung hinlegen müssen. Am Dienstagmorgen drehte nur die Strandreinigung ihre Runden und sorgte dafür, dass alles frisch geharkt ist. Damit verschwanden nun auch die letzten Spuren des Jahreswechsels. Im Frühjahr und Sommer sind es dann wahrscheinlich wieder die gleichen Leute, die dort ihre Spuren hinterlassen – aber ohne dickem Pullover und Winterjacke.

Von Hannes Ewert