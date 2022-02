Zinnowitz: Ist das Mittagessen im neuen ILL-Hort „Nautilus“ zu teuer?

Zinnowitz

Seit Jahresbeginn werden die Hortkinder der Grundschule in Zinnowitz im neuen Hort „Nautilus“ des Institutes Lernen und Leben e. V. (ILL) betreut. Viele Eltern haben sich bereits lobend über das neue Haus geäußert. Neu ist auch, dass das ILL die Essenversorgung im Hort verantwortet. Vorher kam das Essen von einem externen Anbieter.

Doch für einige Eltern, so schreibt es eine Zinnowitzer Mutter, deren Tochter den Hort besucht, ist die neue Essenversorgung zu teuer. „Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. 4,64 Euro pro Tag und diverse Pauschalen kommen noch dazu. Ich bin alleinerziehend und bekomme weder Hartz 4 noch Wohngeld. Das Essen ist bestimmt in Ordnung und auch schonend zubereitet. Aber bei der Inselküche war es ja auch frisch. Es ist sehr traurig, dass der Träger nicht mit den Eltern gesprochen hat“, so ihre Aussage.

Online-Info und Elternbrief

Doreen Scheiwe, Bereichsleiterin Kitas und Horte beim ILL, erklärt dazu: „Ab März verantwortet das ILL die Essenversorgung des Hortes – auch für Schülerinnen und Schüler, die unseren Hort nicht besuchen. Das war Wunsch der Gemeinde. In der zweiten Januarwoche gab es eine Info-Veranstaltung mit dem Elternratsvorsitzenden des Hortes, ebenfalls im Januar verteilten wir einen Elternbrief. Anfang Februar gab es eine weitere Online-Informationsveranstaltung mit dem gesamten Schulelternrat, um offene Fragen, besonders zu den Essenpreisen, zu beantworten.“ Dass Eltern nicht informiert wurden, stimme also nicht.

Das Institut Lernen und Leben errichtete in unmittelbarer Nähe zur Grundschule einen Hort samt Kita-Bereich. Beide tragen den Namen "Nautilus" und die Kinder sind total begeistert von den neuen Räumen. Quelle: ILL

Als Träger von Kindertageseinrichtungen ist das ILL über das KiföG verpflichtet, eine ganztägige Essenversorgung zu gewährleisten. Daher die Kopplung des Essenvertrages mit dem Betreuungsvertrag. Das ILL, so Scheiwe, lege viel Wert auf ausgewogene Ernährung für die Kinder, auch bei der Wahl des Zubereitungsverfahrens der Mittagsverpflegung mit Cook-and-Chill. „Ja, wir berechnen pro Mahlzeit 4,64 Euro. Für ein Mittagessen werden 2,50 Euro fällig. Die restlichen 2,14 Euro sind eine Servicepauschale, über die wir die Küche nebst Inventar, laufende Bewirtschaftungskosten sowie Personalkosten für Hauswirtschaft/Essenausgabe für zwei Kräfte finanzieren“, erläutert die Bereichsleiterin.

Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt

Bezahlt werden die Mitarbeiter nach tarifvertraglich geregelten Konditionen der Gewerkschaft BAU – also deutlich über dem Mindestlohn. „Einzig eine Getränkepauschale erheben wir zusätzlich einmal monatlich in Höhe von vier Euro. Wie bisher sichern wir darüber die ganztägige Versorgung der Hortkinder mit Getränken sowie Obst und Gemüse ab“, sagt Doreen Scheiwe.

Für den bei Eltern entstehenden möglichen Kostendruck habe das ILL Verständnis, doch auch andere Anbieter seien teurer geworden. „Deshalb wollten wir Personalkosten in den Entgeltverhandlungen geltend machen. Beim Land und Kreis gibt es dafür aber keinen Spielraum“, weiß die Bereichsleiterin. Sie erinnert aber daran, dass seit 1. Januar 2020 Kita und Hort in MV beitragsfrei sind. Für Eltern sei das eine deutliche finanzielle Entlastung. Und: Das ILL ist jederzeit zum Gespräch bereit.

Von Cornelia Meerkatz