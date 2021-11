Die Arbeiten eines Abrissbaggers sind immer ein Zeichen dafür, dass ein Neuanfang in Sicht ist. Am Dienstag und Mittwoch war an der Vineta-Bühne in Zinnowitz ein Abrissbagger im Einsatz, um das alte Kassenhäuschen abzureißen. Was dort entstehen soll, erklärt die Vorpommersche Landesbühne.