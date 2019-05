Zinnowitz

Das Xtreme Cost Race Usedom 2019 wirft langsam seine Schatten voraus: Vom 31.Mai bis zum 2. Juni reisen erneut 40 Athleten zu dem weltweit einzigartigen Ausdauersportevent nach Zinnowitz an. Bei diesem Teamwettbewerb über 88 Kilometer kämpfen Läufer, Outrigger, Biker und Surfskifahrer um die begehrte Trophäe. Zu den Startern aus neun Bundesländern in Deutschland kommen erstmals Teilnehmer aus Polen, Großbritanien, Tschechien und Dänemark.

Die Organisatoren der Agentur „Pro Event“ aus Rostock haben gemeinsam mit lokalen Partnern, Behörden, Sponsoren und der Kurverwaltung des Ostseebades Zinnowitz letzte Abstimmungen für die aufwendige Produktion des Spektakels getroffen. „Erstmals holen wir die Teamauslosung am Freitagabend an die Seebrücke“, erklärt Thomas Geyer. Somit wollen die Veranstalter noch mehr Zuschauer für das Rennen am Samstag begeistern. Denn obwohl die Athleten als Läufer oder Biker bis fast nach Peenemünde unterwegs sind, kann man das Event gut verfolgen. „Am Strand haben wir eine mehr als 5000 Quadratmeter große Beacharena. Hier sieht man die spannenden Wechsel, kann sich die Rennboote anschauen und mit den Athleten plaudern“, betont der Projektleiter. Der erfahrene Ironman-Triathlet war selbst als Aktiver 2017 und 2018 beim XRace am Start. Jetzt kümmert er sich um tausende Details bei dieser Veranstaltung. Dazu zählen u.a. zehn Lastwagen-Ladungen mit Logistik, Presseteams aus ganz Deutschland und die vielen Sponsoren. Zu denen zählen auch immer mehr Unternehmen von der Insel Usedom. Nur so schaffen es die Veranstalter, das Projekt überhaupt zu realisieren.

Am Samstagabend gibt es eine fast schon legendäre Beachparty am Strandaufgang Q8. Neu im Programm ist der Xtreme Fun Run für Jedermann. Dieser Lauf startet am Sonntag um 8 Uhr an der Beacharena. Anmeldungen hierfür sind an den Veranstaltungstagen vor Ort möglich.

Informationen zum Event gibt es unter www.xtreme-coast-race.com

Hannes Ewert