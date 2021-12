Zinnowitz

„Last Chrismas“, „Stille Nacht“, „O Tannenbaum“ , „Jingle Bells“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“: Es war ein klangvolles Allerlei aus klassischen, modernen, deutschen und englischen Liedern beim 1. Zinnowitzer Weihnachtssingen auf der Tennisanlage des Ortes. Holger Preusche, Vorsitzender des Tennisvereins Zinnowitz, dem Veranstalter dieses neuen Events im Adventskalender des Usedomer Seebad, zeigte sich begeistert: „Wir haben eine super Premiere erlebt, obwohl wir bei der Werbung wegen der Pandemielage sehr zurückhaltend waren.“

Etwa 40 Besucher sangen gemeinsam bei Punsch und Soljanka

Etwa 40 Besucher – noch vorwiegend Vereinsmitglieder – kamen zu der kleinen, feinen Veranstaltung, die sich die großen Weihnachtssingen in den deutschen Fußballstadien wie bei Union Berlin zum Vorbild genommen hat. Es gab Glühwein, Kinderpunsch, Grillspezialitäten, Soljanka und Waffeln. Die Gastgeber hatten eine Feuerschale aufgestellt und das Vereinsgelände weihnachtlich geschmückt. Das gemeinsame Singen stand aber im Mittelpunkt. Preusches Frau Sylvia hatte extra für die Teilnehmer die Texte von zehn weihnachtlichen Liedern ausgedruckt, damit alle gut mitmachen konnten.

„Es war eine tolle Atmosphäre. Wir waren auf den Weihnachtsmärkten in Lübeck und unserer Heimatstadt Neubrandenburg. Aber hier in Zinnowitz hat es uns am besten gefallen. Das gemeinsame Singen ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis“, lobte Viola Jochens, die mit ihrem Mann Ralf einen Tagesausflug nach Usedom gemacht hatte und dann mit Verwandten am Singen teilnahm.

Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann: „Das habt ihr schön gemacht“

Der Vereinsvorstand habe wegen der aktuellen Situation penibel darauf geachtet, dass alle Corona-Vorschriften eingehalten wurden, betonte Preusche. Zudem fand alles im Freien statt. „Wir hatten zunächst überlegt abzusagen, haben aber dann gedacht, dass nicht alles ausfallen darf und es mit gutem Hygienekonzept durchgezogen“, sagte der Vereinschef. „Das habt ihr schön gemacht“, kommentierte Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann Videos, die der Verein noch während des Events am vergangenen Wochenende in den sozialen Medien teilte.

Eventuell Weihnachtsbuden im nächsten Jahr

Mit seinen Mitstreitern hofft Holger Preusche nun, das Weihnachtssingen im nächsten Jahr deutlich ausbauen zu können. Das gemeinsame Singen soll Kern des Events bleiben, eventuell werden dann aber vielleicht auch ein paar Buden mit besonderen Weihnachtsartikeln wie Kerzen oder Basteleien aufgestellt, so der Tennispräsident. Und vor allem sollen noch mehr Besucher kommen.

„Union Berlin hat sein erstens Weihnachtssingen an der Alten Försterei mit weniger als 20 Leuten veranstaltet, jetzt kommen da Tausende“, sagt Holger Preusche. So viele müssen es in Zinnowitz nicht werden. „Aber einige Hundert würden wir schon vertragen“, meint er. Das Weihnachtssingen könne im Advent mittelfristig eine Attraktion für den ganzen Ort und sogar ganz Usedom werden.

Von Alexander Loew