Zinnowitz

Zur laufenden Mega-Baustelle im Zinnowitzer Möskenweg kommt Anfang September eine weitere. Wie Jana Hardt vom Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom ankündigt, wird am 9. September im Ostseebad mit dem Bau der Transportleitung für einen Reinwasserbehälter in Zinnowitz begonnen. „Die geplante Bauzeit liegt bei etwa elf Monaten“, so Jana Hardt.

Der Baubereich umfasst folgende Straßenabschnitte: Blumenstraße, Heideweg, Trassenheider Weg, Trassenheider Straße, Alte Strandstraße Gehwegbereich bis zur Einmündung Zu den Weiden, Zu den Weiden Gehwegbereich an der B 111 bis zur Einmündung Peenestraße und Peenestraße bis zur Einmündung Frankstraße. Bauausführende Firma ist die Beermann Bohrtechnik GmbH aus Demmin, die in den Monaten eine 3255 Meter lange Trinkwassertransportleitung zum Befüllen des geplanten Reinwasserbehälters verlegen wird. „Die Verlegung erfolgt über 2720 Meter im unterirdisch gesteuerten Rohrvortrieb und über 535 Meter im offenen Rohrgraben“, heißt es vom Verband, der von Baukosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro ausgeht.

„Wir wollen nach Möglichkeit während der gesamten Baumaßnahme die Erreichbarkeit der privaten Grundstücke aufrecht erhalten. Die Müllentsorgung wird in der Zeit der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt“, kündigt Jana Hardt an. Kurzzeitige Beeinträchtigungen der Grundstückszufahrten, besonders im Bereich der Straße Zu den Weiden, könnten allerdings auftreten.

Der Austausch des Reinwasserbehälters in der Oiestraße soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kapazität für die Trinkwasserversorgung soll dann von jetzt 1000 –zwei Behälter je 500 Kubikmeter – auf 4000 (zwei Behälter je 2000 Kubikmeter) steigen. Die Erneuerung des Reinwasserbehälters kostet um die vier Millionen Euro. „Wir wollen dafür Fördermittel einwerben“, so Jana Hardt.

Von Henrik Nitzsche