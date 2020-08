Zinnowitz

Maden in der Pizza? Igitt. Genau das ist Tobias Waak aus Leipzig während seines Urlaubs in Zinnowitz passiert: Drei Maden seien aus seiner Pizza Calzone gekrabbelt, die er am 23. August im Restaurant „Casa Italiana“ bestellt habe, sagt er. Zum Beweis hat er Fotos und kurze Videosequenzen gemacht und ins Netz gestellt. Seitdem geht es hoch her. Die einen warnen eindringlich vor dem Restaurantbesuch, andere Gäste loben den Service und das gute Essen dort.

Der Restaurantbesitzer, Chadi el Mahmoud, wehrt sich gegen die erhobenen Vorwürfe heftig und hat seinen Anwalt beauftragt, gegen „diese Rufmordkampagne“ gerichtlich vorzugehen. Er lasse sich seine drei Restaurants, die er im Ostseebad Zinnowitz betreibe, nicht ruinieren. „Immerhin hängen 52 Arbeitsplätze dran“, sagt der 40-Jährige. Er arbeite ordentlich, der Teig für die Pizzen werde jeden Tag neu in der Knetmaschine hergestellt und dann kühl gelagert. „Ich habe an dem Tag laut Abrechnung 196 Pizzen verkauft, darunter vier weitere Male Calzone in der Zeit, als der Mann hier gegessen hat. Alle waren zufrieden, bis auf ihn“, erklärt er.

Drei Maden krabbelten aus dem Teig

Tobias Waak aus Leipzig hatte Maden in seiner Pizza. Quelle: privat

Was genau passiert sein soll an diesem Sonntagnachmittag, schildert Tobias Waak folgendermaßen: Sie seien zu sechst, drei Erwachsene und drei Kinder, Pizza essen gegangen im „Casa Italiana“, danach sollte es an den Strand gehen. Man habe draußen gesessen und das Essen bestellt, das sei auch relativ zügig gekommen. „Alle Pizzen kamen zur gleichen Zeit und wir begannen zu essen.“ Während an den anderen Gerichten nichts zu bemängeln war, habe er plötzlich aus dem Inneren der Pizza drei Maden krabbeln sehen.

„Ich habe die Kellnerin gerufen, aber die hat mich unfreundlich abgewiesen. Dann bin ich mit dem Teller ins Restaurant gegangen und wollte den Koch sprechen, doch der spricht kein Deutsch.“ Er habe sofort gesagt, dass er die Pizza nicht bezahle. Waak wollte dann den Chef sprechen, doch das sei ihm verwehrt worden. Statt dessen sei die Rechnung (ohne die Pizza Calzone) präsentiert worden, schildert der Leipziger.

Seine Anwältin, die er angerufen habe, riet ihm, überhaupt nichts zu bezahlen, schon wegen des Ekels, den alle empfunden haben. Doch die Kellnerin habe auf Bezahlung bestanden. Letztlich habe er die Polizei gerufen. „Die war noch im Einsatz und wollte zehn Minuten später vorbeikommen“, so der Zinnowitz-Urlauber.

Fotos und Videos ins Netz gestellt

Plötzlich sei eine Mitarbeiterin aufgetaucht und habe gesagt, dass sie nichts zu bezahlen brauchen und verschwinden sollen. Der Inhaber habe dabei gestanden. „Ich habe dann noch die Polizei abbestellt.“ Er habe eine Warnung mit Fotos und Videos ins Netz gestellt und am Montag die Gesundheitsbehörde informiert.

Restaurantbesitzer Chadi el Mahmoud und seine Mitarbeiter bestreiten die Existenz der krabbelnden Tiere auf dem Teller nicht. Aber sie schildern den Verlauf aber anders: Waak habe, nachdem ihm die Rechnung für fünf Essen und diverse Getränke gebracht worden sei, statt dessen einen Gutschein für sechs Personen und Ramazotti verlangt. Und er habe sich negativ geäußert, dass der Inhaber kein Italiener sei. Er, Mahmoud, habe letztlich bei der Polizei angerufen, weil sich andere Gäste bereits belästigt fühlten. „Als sie weg waren, habe ich bei der Polizei Bescheid gesagt.“

Lebensmittelkontrolleure finden nichts zu beanstanden

Am Montagnachmittag sei dann die Lebensmittelkontrolle ins Restaurant gekommen. Mahmoud zeigt den Prüfbericht: Bis auf einen Topf mit Basilikum auf dem Arbeitstisch gab es nichts zu beanstanden. „Wie sollen Maden im 400 Grad heißen Pizzaofen überleben?“, fragt er. Tobias Waak hat darauf eine Antwort: Die Pizza sei außen zwar knusprig, innen aber nicht durch gewesen.

Überleben dann Maden? Für die Lebensmittelkontrolleure des Landkreises denkbar. Aber sie sagen auch: „Die Sauberkeit im Küchenbereich war zum Kontrollzeitpunkt nicht zu beanstanden. Zutaten waren abgedeckt unter Kühlung gelagert. Kühltemperaturen werden dokumentiert.“ Am Montag standen die Lebensmittelkontrolleure unangemeldet erneut vor der Tür. Im Prüfbericht heißt es, dass keine Ursache für die Bürgerbeschwerde ermittelt werden konnte: „Alle Waren werden ordnungsgemäß unter Kühlung gelagert. Vorbereitete Pizza wurden nicht vorgefunden. Es wurden keine Lebensmittel mit abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum vorgefunden.“

Waren die Maden womöglich Mehlwürmer?

Für Chadi el Mahmoud ist das der Beweis, dass er sich nichts vorzuwerfen hat. Mittlerweile haben ihm erfahrene Angler mitgeteilt, dass im Video des Gastes auf dem Teller keine Lebensmittelmaden, sondern gut zu erkennende Mehlwürmer krabbeln. „Ich schicke jetzt erst recht meinen Anwalt in die Spur“, sagt Mahmoud.

Für Waak ist das Thema erledigt. „Wir hatten einen wunderbaren Urlaub auf Usedom und haben in vielen Restaurants hervorragend gegessen. Wenn die Lebensmittelkontrolle im ’Casa Italiana’ nichts festgestellt hat, zeigt es, dass es dort jetzt ordentlich zugeht. Ich wollte ja auch nicht den Laden vernichten. Aber auf meinem Teller waren definitiv Maden.“

Von Cornelia Meerkatz