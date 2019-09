Zinnowitz: Rettungshubschrauber landet auf Edeka-Parkplatz

Zinnowitz

Der Rettungshubschrauber „Christoph 47“ landete am Sonntagvormittag auf dem Edeka-Parkplatz in Zinnowitz. Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim auf Nachfrage mitteilt, wurde er angefordert, weil ein 70 Jahre alter Mann über Kreislaufprobleme klagte. „Wir brauchten schnell einen Notarzt. Das Problem war jedoch, dass alle anderen Notärzte in der Umgebung im Einsatz waren. Somit fungierte der Rettungshubschrauber als Notarztzubringer“, erklärt Froitzheim. Hinzu kam ein Rettungswagen aus Koserow.

Von Hannes Ewert