Zinnowitz: Sehr gute Prüfungsergebnisse vietnamesischer  Hotelfachkräfte 

Zinnowitz

Die Familienferienstätte Casa Familia und ihr Partnerhotel „Kleine Strandburg“ in Zinnowitz stoßen auf ihre Absolventen an: Die Prüflinge Linh, Jess und Mia aus dem Casa Familia sowie Minh Duc aus der Kleinen Strandburg sind seit einigen Tagen ausgebildete Hotelfachkräfte.

Dem Geschäftsführer von Casa Familia, Andreas Queisner, freut ganz besonders, dass alle drei Absolventen noch weiter im Haus arbeiten werden, auch wenn sich einige mit dem Gedanken tragen, noch ein Studium zu beginnen. „Wir haben nun das Glück, dass unsere Absolventen als motivierte Fachkräfte unseren Betrieb unterstützen. In den Jahren ihrer Ausbildung haben wir die Schützlinge nicht nur ins Herz geschlossen, sondern freuen uns über ihre fachlichen Kompetenzen, die sie in unserem Team hervorragend umsetzen“, betont er.

Auch die Geschäftsführerin der Kleinen Strandburg, Marianne Queisner, erzählt freudestrahlend, „Wir sind sehr glücklich darüber, dass die vietnamesischen Auszubildenden erfolgreich ihre Prüfungen bestanden haben und nun gemeinsam mit uns ins Berufsleben starten. Auch unser Schützling wird noch einige Zeit als Fachkraft bei uns bleiben.“

Junge Fachkräfte loben Unterstützung bei Ausbildung

Die Absolventen selbst sprechen in hohen Tönen über ihre Ausbildungszeit. „Die Zeit im Casa Familia hat uns positiv beeinflusst. Wir haben die anfänglichen Sprachbarrieren überwunden, haben uns gut hier eingelebt und haben unseren Wissenshorizont nicht nur beruflich, sondern auch gesellschaftlich sehr erweitert“, berichten die frisch gebackenen Hotelfachkräfte. „Das Casa Familia hat uns vom ersten Augenblick an in unserem Vorhaben unterstützt. So viele Schulungen wurden mit uns durchgeführt, auf Prüfungen wurden wir separat vorbereitet und die Einblicke in den unterschiedlichen Abteilungen haben uns sehr geholfen“, so der Hotelfachmann Linh.

Alle Mitarbeiter beider Häuser freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Fachkräften und beglückwünschen die Vier zu ihren hervorragenden Leistungen.

Von Cornelia Meerkatz